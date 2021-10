De Eredivisie-topper tussen Ajax en PSV staat zondag onder leiding van arbiter Serdar Gözübüyük, zo heeft de KNVB dinsdag bekendgemaakt. Het duel in Amsterdam begint om 16.45 uur.

Ajax en PSV ontmoeten elkaar dit seizoen voor de tweede keer. Begin augustus troffen ze elkaar al in de strijd om de Johan Cruijff Schaal. Toen won PSV met 0-4 in de Johan Cruijff ArenA.

De 35-jarige Gözübüyük krijgt in de ArenA assistentie van grensrechters Joost van Zuilen en Johan Balder. De vierde official is Jeroen Manschot. Rob Dieperink en Sander van Roekel treden op als VAR in de topper.

Vorig seizoen leidde Gözübüyük het duel tussen Ajax en PSV (2-1) in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker. De scheidsrechter kreeg toen kritiek van PSV-coach Roger Schmidt, omdat hij zware overtredingen van Ajacieden Nicolás Tagliafico en Devyne Rensch slechts met een gele kaart bestrafte.

Ajax en PSV strijden zondag om de koppositie in de Eredivisie. De Amsterdammers zijn momenteel koploper en hebben één punt meer dan de concurrent uit Eindhoven.

