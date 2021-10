Newcastle United mag in ieder geval een maand lang geen sponsordeals aangaan die voortkomen uit de Saoedische overname van vorige week. Dat is de uitkomst van een stemming onder de twintig Premier League-clubs.

De clubs stemden daar maandagavond over tijdens een spoedvergadering, die was belegd naar aanleiding van de dubieuze overname van Newcastle. Een meerderheid vreesde dat de Financial Fair Play-regels zouden worden overtreden.

Bij de stemming waren achttien clubs voor het verbod op sponsordeals met bedrijven van clubeigenaren. Alleen Newcastle stemde tegen. Manchester City, dat in handen is van sjeik Mansour Bin Zayed Al Nahyan uit Abu Dhabi, stemde niet.

Beide clubs vroegen zich af of de stemming volgens de regels gehouden mocht worden. City en enkele andere grote Europese clubs maken momenteel gebruik van dergelijke sponsorovereenkomsten.

Newcastle kan voorlopig niet grof investeren

De uitkomst van de spoedvergadering betekent dat Newcastle United in ieder geval voor een maand niet grenzeloos kan investeren. In een later stadium wordt besproken of het tijdelijke verbod definitief wordt doorgevoerd.

In de afgelopen jaren deed de UEFA al eens onderzoek naar de manier waarop Manchester City sponsorgelden binnenhaalde. De Europese bond sloot de club voor twee jaar uit van Europees voetbal wegens het schenden van de Financial Fair Play-regels, maar die straf werd met succes aangevochten bij het CAS. Er loopt ook nog een Premier League-onderzoek naar de sponsorinkomsten van City.

Newcastle is dankzij de dubieuze overname door het Saoedische investeringsfonds Public Investment Fund, dat een geschatte waarde van zo'n 367 miljard euro heeft, plots veruit de rijkste club ter wereld. Er is echter veel weerstand.

De Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman gaf volgens de Amerikaanse inlichtingendienst CIA in 2018 opdracht tot de moord op journalist Jamal Khashoggi in Istanboel. Er zijn ook grote zorgen over de mensenrechten in Saoedi-Arabië.

