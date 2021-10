Lineth Beerensteyn reist niet met de Oranjevrouwen mee naar Cyprus en Belarus voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden. De aanvalster van Bayern München heeft een enkelblessure opgelopen.

Beerensteyn, 72-voudig international, wordt vervangen voor Fenna Kalma van FC Twente. De 21-jarige Kalma wacht nog op haar debuut in het shirt van Oranje.

Nederland speelt vrijdag in Larnaca tegen Cyprus (aftrap 20.45 uur). Volgende week dinsdag is Belarus vanaf 18.30 uur de tegenstander in Minsk.

Na twee duels hebben de Oranjevrouwen vier punten in groep E. Tegen Tsjechië werd het 1-1 en IJsland werd met 2-0 verslagen door de ploeg van bondscoach Mark Parsons.

Parsons sluit overigens later aan bij Oranje voor de duels met Cyprus en Belarus. De bondscoach is ook trainer van het Amerikaanse Portland Thorns en moet nog terugvliegen naar Europa.

De Oranjevrouwen gaan eind volgende maand nog op bezoek bij Tsjechië in de WK-kwalificatiereeks, die vanaf april 2022 eindigt met thuiswedstrijden tegen Cyprus, Belarus en IJsland.