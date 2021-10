Ricardo van Rhijn heeft zo'n 3,5 maand na zijn vertrek bij FC Emmen een nieuwe club gevonden. De achtvoudig international van Oranje heeft dinsdag tot het einde van het seizoen getekend bij Karlsruher SC (KSC), dat uitkomt in de 2. Bundesliga.

Van Rhijn verbond zich een jaar geleden aan Emmen, dat hem overnam van sc Heerenveen. De rechtsback kwam sinds halverwege februari niet meer in actie voor de club uit Drenthe, die naar de Keuken Kampioen Divisie degradeerde.

Eind 2011 debuteerde Van Rhijn als prof bij Ajax, waarvoor hij tot de zomer van 2016 speelde. Hij werd drie keer kampioen met de Amsterdammers en groeide uit tot international, maar trok de stijgende lijn niet door.

In de zomer van 2016 vertrok Van Rhijn naar Club Brugge, dat hem na een jaar aan AZ verhuurde. De Alkmaarders namen de geboren Leidenaar na één seizoen over en lieten hem weer een jaar later naar Heerenveen vertrekken.

Van Rhijn, die de laatste jaren nergens lang basisspeler was, is door KSC aangetrokken vanwege een kruisbandblessure van de vaste rechtsback Sebastian Jung.

Na tien speelrondes staat Karlsruher SC op de zevende plaats in de 2. Bundesliga. De club uit het zuidwesten van Duitsland kwam in het seizoen 2008/2009 voor het laatst uit op het hoogste niveau.