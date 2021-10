Na de coronabesmetting bij Wout Weghorst gaat 1. FC Union Berlin voor de zekerheid alle spelers testen die afgelopen zaterdag in de selectie zaten bij het duel met VfL Wolfsburg. De Bundesliga-club speelt donderdag in Rotterdam tegen Feyenoord in de Conference League.

Union won zaterdag met 2-0 van het Wolfsburg van Mark van Bommel, waarbij Weghorst in de tweede helft inviel. Van de spits werd twee dagen na de wedstrijd bekend dat hij positief was getest op het coronavirus.

"In bijzondere gevallen, zoals nu met de positieve test van Weghorst, is er direct contact met het gezondheidsbureau geweest en zijn de noodzakelijke maatregelen getroffen. Concreet betekent dit dat op dinsdag en woensdag bij ons preventief zal worden getest", laat een woordvoerder van Union Berlin dinsdag aan Bild weten.

Er zullen niet zoals gewoonlijk alleen ongevaccineerde spelers en stafleden worden getest. Ook de gevaccineerde en van een coronabesmetting herstelde spelers die zaterdag bij de selectie zaten moeten zich laten testen.

De 29-jarige Weghorst kreeg zondagochtend klachten. Een naderhand uitgevoerde test gaf de positieve uitslag. De Oranje-international is direct geïsoleerd en in thuisquarantaine gegaan, liet Wolfsburg weten.

Weghorst, die eind vorig jaar in opspraak raakte wegens uitspraken over het coronavirus, mist in ieder geval het Champions League-duel met Red Bull Salzburg van woensdag. Feyenoord-Union Berlin begint donderdag om 18.45 uur.

