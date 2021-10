Patrick Vieira heeft maandag als manager van Crystal Palace een zege verspeeld op bezoek bij Arsenal. Door een doelpunt in de laatste minuut van de blessuretijd moest het clubicoon van 'The Gunners', waarmee hij als speler grote successen vierde, zich tevredenstellen met een punt in de Londense derby: 2-2.

Het was voor het eerst dat Vieira als manager tegenover Arsenal stond. De Fransman speelde van 1996 tot 2005 liefst 397 wedstrijden voor de Londenaren, waarmee hij drie landstitels en vier keer de FA Cup won. Sinds dit seizoen is de voormalige middenvelder coach van Crystal Palace. Het is zijn eerste klus in de Premier League.

Arsenal kwam in het afgeladen Emirates Stadium nog na acht minuten spelen op voorsprong door een doelpunt van Pierre-Emerick Aubameyang. De Gabonees gleed bij de tweede paal een rebound binnen, wat pas zijn derde competitiedoelpunt van het seizoen betekende.

Crystal Palace ontsnapte op slag van rust aan een rode kaart. James McArthur trapte bij een hoge bal hard op het onderbeen van Bukayo Saka, maar scheidsrechter Mike Dean liet het bij 'slechts' een gele kaart. Saka bleef halverwege in de kleedkamer achter.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de zware overtreding op Saka te zien.

Crystal Palace buigt achterstand om

Vlak na de onderbreking kwamen de bezoekers op gelijke hoogte. Thomas Partey verspeelde de bal in de opbouw aan Christian Benteke en voor de spits van Crystal Palace was het vervolgens een koud kunstje om de 1-1 binnen te schuiven.

Ruim een kwartier voor tijd dacht Odsonne Edouard de winnende 1-2 binnen te schieten, maar in de laatste seconden van de blessuretijd viel alsnog de 2-2. In de rebound redde Alexandre Lacazette een punt voor de thuisploeg.

Zowel Arsenal als Crystal Palace schiet weinig op met het punt in Londen. Arsenal blijft wel voor de vijfde keer op rij ongeslagen in de Premier League, maar staat met een twaalfde plaats nog altijd in het rechterrijtje. Crystal Palace bezet de veertiende plek.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Premier League