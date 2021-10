FC Volendam heeft maandag de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie heroverd. De ploeg van trainer Wim Jonk won thuis met 1-0 van NAC Breda en nam daarmee de eerste plaats over van Excelsior. Het duel tussen de beloften van AZ en Ajax eindigde onbeslist: 1-1.

Denso Kasius werd de matchwinner voor FC Volendam tegen NAC. De negentienjarige verdediger maakte na een klein half uur spelen de 1-0 en die voorsprong trok de thuisploeg over de streep.

FC Volendam kwam vooral in de tweede helft verschillende keren goed weg. Zo moest doelman Filip Stankovic een aantal keer redding brengen en keurde scheidsrechter Bas Nijhuis een Bredase goal af wegens een lichte overtreding van Mats Seuntjens.

Volendam staat nu met 24 punten voor de tweede keer dit seizoen bovenaan in de Keuken Kampioen Divisie. Excelsior, dat vrijdag met 3-0 van VVV-Venlo won, volgt met twee punten minder op de tweede plaats.

In Eindhoven herstelde Telstar zich op bezoek bij Jong PSV van de 1-5-nederlaag tegen FC Volendam van afgelopen vrijdag. PSV'ers Mathias Kjølø en Ismael Saibari maakten een vroege 0-2-achterstand ongedaan, maar Ozan Kökçü bezorgde Telstar tien minuten voor tijd de zege: 2-3.

Ernest Poku viert zijn goal tegen Jong Ajax. Ernest Poku viert zijn goal tegen Jong Ajax. Foto: Pro Shots

Strijd tussen beloftenploegen eindigt onbeslist

Het duel tussen de beloften van AZ en Ajax eindigde in Alkmaar onbeslist. Jong Ajax, dat met Danilo in de punt van de aanval aantrad, kwam in de eerste helft op achterstand door een treffer van Ernest Poku.

In de tweede helft werd AZ-aanvaller Yusuf Barasi na een harde tackle met rood van het veld gestuurd, waarna Max de Waal namens de Amsterdammers binnen enkele minuten van het overtal profiteerde: 1-1. Na de remise staan Jong AZ (vijfde) en Jong Ajax (negende) in het linkerrijtje.

De beloften van FC Utrecht verloren in Utrecht ondanks een doelpunt van Arthur Zagre met 1-2 van Roda JC. Patrick Pflucke en Xian Emmers zorgden voor de doelpunten namens de Limburgers.

