NEC wijkt mogelijk uit naar een ander stadion vanwege een onderzoek dat maandag is ingesteld naar het ingestorte uitvak tijdens de Gelderse derby met Vitesse (0-1). Ook het spelen zonder publiek behoort tot de mogelijkheden.

"Het is voor ons een absolute noodzaak om de veiligheid van iedereen in het stadion te kunnen waarborgen", aldus algemeen directeur Wilco van Schaik op de site van NEC. "Daarbij houden we alle opties open en moeten we als club nu al met verschillende scenario's rekening houden. Dat mag iedereen van ons verwachten."

"Zowel het spelen zonder publiek, wellicht met gedeeltelijk publiek of het uitwijken naar andere locaties passeren daarbij de revue. We wachten de uitkomst van het onderzoek af alvorens we meer informatie kunnen verstrekken."

De gemeente Nijmegen, die eigenaar van het stadion is, heeft maandag ingenieursbureau Royal Haskoning DHV ingeschakeld om het ingestorte uitvak in het Goffertstadion te onderzoeken. Het bureau deed ook al onderzoek naar het dakdeel van het stadion van AZ, dat in augustus 2019 instortte tijdens een storm. Er waren toen geen mensen in het gebouw.

Het onderzoek van Royal Haskoning moet antwoord geven op de vragen hoe het voorste deel van het uitvak heeft kunnen instorten, of de gehele constructie in het stadion veilig is en wanneer het stadion weer gebruikt kan worden en op welke wijze. Ook volgt een feitenonderzoek naar de stadioninspecties van de afgelopen jaren.

19 Beelden tonen fans op tribune na instorten uitvak Goffertstadion

Stadion doorstond keuring

Het beton onder het uitvak van het Goffertstadion bezweek zondag na de zege van Vitesse (0-1) onder het gewicht van de springende fans van de uitploeg. Mede doordat een container onder de constructie het beton opving, vielen er wonderwel geen gewonden.

Het Goffertstadion werd begin 2000 geopend, nadat de oude Goffert was gesloopt. Volgens burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen is er in de afgelopen 21 jaar nooit een indicatie geweest dat het stadion onveilig is. NEC en medewerkers van de Omgevingsdienst onderzochten vanaf maandag 9.00 uur het instorten van het tribunedeel.

De eerstvolgende thuiswedstrijd van NEC is op 31 oktober, als de ploeg van trainer Rogier Meijer FC Groningen ontvangt. Na de nederlaag in de Gelderse derby met Vitesse bezet de club uit Nijmegen, die afgelopen seizoen promoveerde naar de Eredivisie, de elfde plaats op de ranglijst.