Tegen een 67-jarige man is maandag in Groot-Brittannië een aanklacht ingediend omdat hij begin 2019 een vliegtuig voor Emiliano Sala zou hebben geregeld, zonder daarvoor toestemming te hebben van de autoriteiten.

Het gaat om David Henderson, die zich halverwege februari moet verantwoorden voor de rechtbank. Voor zijn proces zijn tien dagen ingepland.

Sala stond een kleine vier jaar terug op het punt de overstap te maken van Nantes naar Cardiff City. Het toestel met aan boord de 28-jarige Argentijn en piloot David Ibbotson stortte neer in het Kanaal nabij Guernsey. Beide inzittenden overleefden de crash niet.

Britse onderzoekers van luchtvaartongevallen concludeerden in maart 2020 dat Ibbotson geen vergunning had om met het vliegtuig te vliegen. Ook mocht hij niet in de nacht vliegen.

Uit het onderzoek bleek dat Ibbotson te snel vloog terwijl hij probeerde slecht weer te vermijden. Hij verloor daarbij de controle. Het toestel met Sala en de piloot stortte op 21 januari 2019 neer en werd pas in februari gevonden.

Met de transfer was naar verluidt een transfersom gemoeid van ongeveer 20 miljoen euro. Later, na het dodelijke ongeluk, besliste wereldvoetbalbond FIFA dat Cardiff alsnog een bedrag van 6 miljoen euro aan Nantes moest betalen.