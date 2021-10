Het Engelse nationale elftal moet één thuiswedstrijd zonder publiek spelen vanwege de ongeregeldheden met fans rondom de EK-finale. Dat heeft de UEFA maandag bepaald.

Voorafgaand aan de finale tussen Engeland en Italië op 11 juli wisten tientallen fans zonder kaartje met veel geweld het terrein rond Wembley op te komen. Ze braken door afzettingen van stewards en renden richting het stadion in Londen.

Mede door optreden van stewards en politie werden alle personen van het terrein gehaald. Wembley werd vanwege de ongeregeldheden tijdelijk afgesloten voor mensen die wel een kaartje hadden gekocht voor de eindstrijd.

De disciplinaire commissie van de UEFA oordeelt dat Engeland als gastheer van de finale laakbaar heeft gehandeld en dat de orde en discipline in en rondom het stadion is verstoord. Daarom moet de Engelse ploeg twee duels zonder publiek spelen, waarvan één voorwaardelijk. Bij een nieuwe overtreding binnen twee jaar volgt opnieuw een thuiswedstrijd zonder publiek.

De Engelse voetbalbond krijgt ook een boete van 100.000 euro voor "het gebrek aan orde en discipline in en rond het stadion, het bestormen van het veld, het gooien van voorwerpen en ongeregeldheden tijdens de volksliederen".

Voor het oog van 60.000 toeschouwers won Italië de EK-finale via strafschoppen van Engeland. Engeland had voor het eerst sinds 1966 de eindstrijd van een eindtoernooi bereikt. Toen werd het land wereldkampioen in het eigen Wembley.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de beelden van een bestorming door fans zonder kaartje rondom de EK-finale te bekijken.