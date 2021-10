NEC speelt zijn thuiswedstrijden voorlopig niet in het Goffertstadion, zo heeft de club dinsdag bekendgemaakt. Het besluit is een gevolg van het instorten van een tribunedeel afgelopen zondag tijdens de Gelderse derby tegen Vitesse.

Omgevingsdienst ODRN heeft de beslissing genomen in overleg met de gemeente Nijmegen, dat de eigenaar van het stadion is. Het hoofdgebouw, dat bestaat uit de receptie, kantoren en horeca, blijft wel open.

De gemeente laat een extern bureau onderzoek doen. Daarnaast gaat het ODRN in kaart brengen welke controles er in de afgelopen periode zijn gedaan in het stadion van NEC.

"We begrijpen de keuze van de gemeente om het stadion tot nader order te sluiten. Voor ons is het van belang dat er gedegen onderzoek wordt uitgevoerd, waarbij in de toekomst de veiligheid van iedereen in het stadion gewaarborgd moet zijn", zegt NEC-woordvoerder Nick van der Cammen in een verklaring.

"Dit besluit betekent tegelijkertijd dat wij verder gaan kijken naar een externe locatie om - tenminste voor de korte termijn - onze wedstrijden af te werken. De gesprekken met andere clubs en de KNVB lopen al sinds gisteren, omdat we hierop voorbereid waren."

19 Beelden tonen fans op tribune na instorten uitvak Goffertstadion

NEC speelt op 31 oktober weer thuis

De eerstvolgende thuiswedstrijd van NEC is op zondag 31 oktober tegen FC Groningen. Een kleine week later (6 november) spelen de Nijmegenaren eveneens thuis, tegen sc Heerenveen.

De situatie van NEC is vergelijkbaar met die van AZ in 2019, waar destijds een deel van het dak instortte. Op dat moment was er niemand in het stadion aanwezig. In de periode van de herstelwerkzaamheden speelde AZ zijn thuiswedstrijden een aantal maanden in het stadion van ADO Den Haag.

Kort na NEC-Vitesse begaf een betonnen constructie van het uitvak het toen springende Vitesse-supporters feestvierden vanwege de 0-1-overwinning in de beladen derby. Een container onder de tribune voorkwam dat fans meters naar beneden vielen. Niemand raakte gewond.

Het Goffertstadion werd begin 2000 geopend, nadat de oude Goffert was gesloopt. Volgens NEC's algemeen directeur Wilco van Schaik en de KNVB kwam het stadion begin dit jaar door de jaarlijkse keuring.