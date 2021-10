De KNVB is er voorstander van dat één centrale instantie verantwoordelijk is voor de controle van de constructieve veiligheid van stadions. De voetbalbond zegt dit in reactie op het instorten van het voorste gedeelte van het uitvak zondag na de derby tussen NEC en Vitesse (0-1).

Het beton van het Goffertstadion in Nijmegen bezweek onder het gewicht van de springende fans van Vitesse. Er vielen wonderwel geen gewonden, mede doordat een container onder het uitvak erger voorkwam.

De KNVB stelt maandag zelf niet verantwoordelijk te zijn voor mogelijke onvolkomenheden in de constructie. "Wij zijn geen ingenieurs. De verantwoordelijkheid ligt bij de clubs en de eigenaren van het stadion, in dit geval de gemeente Nijmegen", aldus een woordvoerder.

In augustus 2019 stortte een deel van het dak van het stadion van AZ in Alkmaar in tijdens een storm. Er waren toen geen mensen in het gebouw. "Om voor een licentie in aanmerking te komen, moet elke betaaldvoetbalorganisatie aan een heleboel verschillende eisen voldoen. Sinds het ingestorte dak bij AZ is daarin wel iets veranderd", zegt de woordvoerder van de KNVB.

"Clubdirecteuren en de eigenaren van het stadion moeten jaarlijks schriftelijk bevestigen dat de constructie van het stadion veilig is. Dat is bij NEC begin van dit jaar nog gebeurd", aldus de woordvoerder, die aangeeft dat de KNVB deel uitmaakt van de stuurgroep Voetbal en Veiligheid en daarin al langer pleit voor één bureau dat de controle van alle voetbalstadions in Nederland uitvoert. "Dan heb je expertise verzameld."

De KNVB kijkt wel mee of er bijvoorbeeld over twee weken weer gevoetbald kan worden in De Goffert. Dan speelt NEC thuis tegen FC Groningen. "Wij beraden ons als de gemeente met een oordeel over de veiligheid komt, want dat is niet aan ons. We zijn er uiteraard wel bij betrokken, als hoeder van het voetbal."

19 Beelden tonen fans op tribune na instorten uitvak Goffertstadion

Onderzoek in Goffertstadion maandagochtend begonnen

NEC en medewerkers van de Nijmeegse omgevingsdienst zijn maandagochtend om 9.00 uur begonnen met een onderzoek naar het instorten van het tribunedeel. Er wordt eerst gekeken naar het uitvak, mogelijk daarna ook naar de rest van het stadion.

Het Goffertstadion werd begin 2000 geopend, nadat de oude Goffert was gesloopt. Volgens burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen is er in de afgelopen 21 jaar nooit een indicatie geweest dat het stadion onveilig is.

"We vragen ons allemaal af hoe dit heeft kunnen gebeuren", zei Bruls maandag in het NOS Radio 1 Journaal. "Als we daar een verklaring voor hebben, kunnen we bepalen wat er verder moet gebeuren, ook bij de rest van het stadion."