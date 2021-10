Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen is woedend over de rellen zondag na NEC-Vitesse. Mogelijk zorgen de ongeregeldheden ervoor dat er voorlopig geen uitfans welkom zijn bij de Gelderse derby.

"Ik vind het echt beschamend wat er gebeurd is", zei Bruls maandag in het NOS Radio 1 Journaal. "Wat mij betreft gaan we dit stevig evalueren en dan zullen we ook wel met stappen komen. Dit wil ik nooit meer meemaken."

NEC en Vitesse troffen elkaar zondag voor het eerst sinds 2017, omdat de Nijmegenaren de afgelopen vier jaar niet in de Eredivisie speelden. "In het verleden waren er ook geen uitfans welkom bij wedstrijden tussen NEC en Vitesse", aldus Bruls. "Het leek vier jaar geleden beter te gaan, maar nu zijn we weer terug bij af. Ik ga nu nog niet vooruitlopen op ons definitieve oordeel hierover, ik ga eerst overleggen met NEC en justitie en politie."

In de aanloop naar de derby waren er al diverse confrontaties tussen supporters van beide rivaliserende clubs. In de nacht van zaterdag op zondag zou er een vechtpartij tussen Nijmegenaren en Arnhemmers zijn geweest op een industrieterrein in Arnhem-Zuid. Een achttienjarige jongen werd zondagochtend zwaargewond bij een tankstation gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het om een voetbalfan gaat.

Na de wedstrijd, die eindigde in een 0-1-zege voor Vitesse, braken er rellen uit buiten het Goffertstadion. Vele tientallen NEC-hooligans zochten de confrontatie met de politie. Ze vernielden een politiebusje en gooiden met stokken en stenen naar agenten. Ook werden agenten belaagd met boomstronken. De politie voerde verschillende charges uit.

Er werden zondag al ruim twintig mensen gearresteerd. Maandag bekijkt de politie de vele camerabeelden en zullen meer aanhoudingen volgen, aldus een woordvoerder.

40 Relschoppers vernielen politiebus na derby NEC-Vitesse

'Wanprestatie van een paar honderd mensen'

Bruls, die naast de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch in het stadion zat, noemde de derby een "wanvertoning". Dat begon volgens de Nijmeegse burgemeester al met een spandoek waarop een figuurtje te zien was dat schoot op een Vitesse-poppetje. "Pure haat", was de begeleidende tekst (zie foto boven het artikel).

"Echte supporters haten elkaar niet", aldus Bruls. "Het gaat om een bepaald deel van de fans. Aan Nijmeegse kant een paar honderd, waarvan ik me met alle respect afvraag wat zij de rest van hun leven nog willen doen, als zij nu al allerlei mensen haten. En wat na afloop is gebeurd, slaat sowieso helemaal nergens op."

Volgens Bruls heeft de politie door "goed ingrijpen" erger voorkomen. "Ik weet niet waar het eindigt als je deze mensen hun gang laat gaan. Dit kan niet, het is een wanprestatie van een paar honderd mensen, die daarmee schande hebben gebracht over hun club en indirect ook over de stad. Ik ben er echt heel ontevreden over."

Bij Omroep Gelderland zei de Nijmeegse burgemeester dat er tijdens de derby twee suppoosten van NEC gewond zijn geraakt door een explosief. Een van de twee is naar het ziekenhuis gebracht. Bruls wil weten hoe er een explosief in het stadion terecht kon komen.