PSV heeft over het afgelopen seizoen een nettoverlies van 23,2 miljoen euro geleden, zo blijkt uit het maandag gepresenteerde jaarverslag. De coronapandemie heeft financieel flinke impact gehad op de club, die voor het eerst in tien jaar rode cijfers schrijft.

Doordat het Philips Stadion vrijwel het gehele seizoen 2020/2021 leeg moest blijven, daalde de omzet met ongeveer 25 miljoen euro.

De NOW- en TVL-regelingen van de overheid zorgden ervoor dat de financiële schade nog enigszins beperkt bleef. Bovendien vroegen veel supporters geen geld terug voor hun seizoenkaart en waren de Europese inkomsten hoger. In tegenstelling tot een seizoen eerder overwinterde PSV in de Europa League.

Volgens PSV zorgde de coronapandemie er ook voor dat er op de transfermarkt een grote uitgaande transfer uitbleef, waardoor de transferbalans 21 miljoen euro in het rood ging.

PSV verkocht weliswaar Donyell Malen voor 30 miljoen euro aan Borussia Dortmund, maar die transfer werd pas na de sluiting van het boekjaar gerealiseerd. Dat geldt ook voor de verkoop van Denzel Dumfries, Pablo Rosario, Mohamed Ihattaren en Joël Piroe. Al die transferinkomsten worden pas in het boekjaar 2021/2022 opgenomen.

Donyell Malen werd voor 30 miljoen euro aan Borussia Dortmund verkocht. Donyell Malen werd voor 30 miljoen euro aan Borussia Dortmund verkocht. Foto: Getty Images

Verwachting voor volgend jaar is positief

De verkoop van Sam Lammers, Jeroen Zoet en Jorrit Hendrix, die in de zomer van 2020 vertrokken bij PSV, zijn wel meegenomen. Dat drietal leverde aanmerkelijk minder geld op en dat is dus onvoldoende om de verminderde omzet te compenseren.

PSV verwacht dat het operationeel resultaat over het seizoen 2021/2022 opnieuw negatief zal zijn, maar dat kan de club dan wel compenseren door transfers. Vooral de verkoop van Malen, die in de boeken staat als duurste uitgaande PSV-transfer ooit, zorgt ervoor dat de Eindhovenaren een financiële buffer hebben.

Vorig jaar presenteerde PSV een kleine winst van 1,6 miljoen euro over het boekjaar en in 2019 boekte de club een winst van 4,6 miljoen euro.