FC Twente en Willem II kwamen zondag in De Grolsch Veste tot twee keer zoveel overtredingen (27) als doelpogingen (13). Trainers Ron Jans en Fred Grim willen het duel vol opstootjes, irritaties en spreekkoren vanaf de tribunes zo snel mogelijk vergeten.

"Deze wedstrijd zal door mij, en waarschijnlijk door iedereen, vooral herinnerd worden als een heel vervelend duel", zei Jans bij ESPN. "We begonnen eigenlijk hartstikke goed, maar vervolgens regeerde de hectiek. Het ontspoorde: het was meer ren je rot dan een voetbalwedstrijd."

Twente kwam al in de zesde minuut op voorsprong via Dimitris Limnios en Willem II-aanvaller Ché Nunnely tekende halverwege de eerste helft voor de gelijkmaker. Daarna waren er amper nog voetballende hoogtepunten te noteren.

Arbiter Jochem Kamphuis kreeg het wel druk met rood (twee keer geel) voor Twente-middenvelder Ramiz Zerrouki en Willem II-verdediger Derrick Köhn. Het Twente-publiek keerde zich met spreekkoren tegen de arbiter, die twee keer liet omroepen dat de kwetsende liederen moesten stoppen.

"Die zangkoren waren natuurlijk niet goed", aldus Jans. De trainer kreeg in de eerste helft zelf ook geel, maar wilde niet al te veel zeggen over Kamphuis. "Ik denk dat het voor de scheidsrechter ook geen makkelijke wedstrijd was."

Zerrouki kreeg zijn eerste gele kaart voor een opstootje met Köhn en zijn tweede vlak voor rust voor het uit frustratie weggooien van de bal. "De scheidsrechter had de tweede keer ook een standje kunnen geven, maar dat doen ze niet zo veel meer", zei Jans. "Wij moeten er in ieder geval wel echt naar kijken dat we onze energie niet te veel stoppen in verkeerde dingen."

FC Twente riep zijn fans op te stoppen met spreekkoren tegen scheidsrechter Jochem Kamphuis. Foto: Pro Shots

'We hebben onszelf tekortgedaan'

Robin Pröpper vond dat arbiter Kamphuis erg vaak floot, al benadrukte de aanvoerder van FC Twente dat zijn ploeg daar beter op had moeten reageren. "We ergerden ons eraan dat er weinig doorgevoetbald mocht worden in de duels, dat is niet slim", zei Pröpper tegen ESPN. "We hebben onszelf tekortgedaan."

Willem II speelde door de rode kaart voor Zerrouki ruim een half uur met een man meer, maar profiteerde daar amper van. De Tilburgers wisten na rust bijna geen kans te creëren.

"Als je kijkt naar het voetbal, dan vond ik dit gewoon geen goede wedstrijd. En dan praat ik ook over onszelf", aldus Willem II-coach Grim tegen de NOS. "Zeker toen we tegen tien man speelden, hadden we er meer moeten uit halen."

Willem II staat na negen wedstrijden met zeventien punten vierde in de Eredivisie. FC Twente is de nummer zeven met twee punten minder.

