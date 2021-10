Tottenham Hotspur-spelers Sergio Reguilón en Eric Dier krijgen veel lof voor hun manier van handelen tijdens de uitwedstrijd van zondag tegen Newcastle United. Ze zagen dat een fan op de tribune onwel was geworden en lieten de wedstrijd stilleggen.

Reguilón attendeerde scheidsrechter Andre Marriner bij het ingaan van de extra tijd van de eerste helft op het voorval en vroeg hem het duel te onderbreken. Dier spoedde zich naar de medische staf van Tottenham en vroeg om een defibrillator.

De supporter werd verzorgd op de tribune en vervolgens in stabiele toestand naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is hoe het nu met de man is. Reguilón en Dier worden geprezen om hun alertheid.

"Dit heeft ook ooit mijn leven gered", zei voormalig Newcastle United-middenvelder David Ginola, die als analyticus in de studio zat namens Sky Sports. De nu 54-jarige Fransman zakte in 2016 in elkaar tijdens een benefietwedstrijd.

"Degenen die toen mijn leven redden, waren degenen op het voetbalveld die wisten hoe ze moesten handelen en reanimeren. Ik ben twaalf minuten gereanimeerd en was dus twaalf minuten dood. Het is zó belangrijk om er snel bij te zijn."

Sergio Reguilón wijst scheidsrechter Andre Marriner op het incident op de tribune.

Reguilón en Dier uitgeroepen tot man of the match

Reguilón, die samen met Dier werd uitgeroepen tot man of the match, omschreef na de wedstrijd hoe hij het moment had beleefd. "Ik zag iemand liggen en hem door iemand anders gereanimeerd worden. Het gaf me geen fijn gevoel", zei hij.

"Ik ging naar de scheidsrechter en zei: we kunnen zo niet doorspelen, je moet de wedstrijd stilleggen. De fans vroegen er ook om."

Tottenham-spits Harry Kane zei: "Het was geen fijn gezicht. We wisten dat er bij de reservebank een defibrillator is en Eric ging erheen om er eentje te halen, want we wisten niet of ze er op de tribune al een hadden."

De wedstrijd op St. James' Park lag zo'n twintig minuten stil. Tottenham won met 2-3 van de club die vorige week in Saoedische handen kwam.

