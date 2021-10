Frenkie de Jong is blij met de 3-1-overwinning die FC Barcelona zondagavond op Valencia boekte. De middenvelder van Oranje ziet de zege als een welkome opsteker voor de belangrijke duels die gaan komen.

"We zijn een cruciale week goed gestart. We hebben de punten gepakt en aan ons vertrouwen gewerkt. Deze overwinning is heel belangrijk voor ons", zei De Jong na de winst in Camp Nou, waarbij Memphis Depay scoorde en een assist gaf.

Barcelona wacht belangrijke wedstrijden, want woensdag moeten thuis tegen Dynamo Kiev in de Champions League de kansen op Europese overwintering levend worden gehouden en vier dagen later komt aartsrivaal Real Madrid naar Catalonië.

De 24-jarige De Jong zag tegen Valencia veel punten waar Barcelona zich aan kan vasthouden, nadat de ploeg van trainer Ronald Koeman dit seizoen al veel tegenslagen kende.

"Het was jammer dat we op achterstand kwamen, maar we hebben goed gespeeld, met de juiste intensiteit en instelling", zei hij. "Het publiek was ook heel positief, dat heeft ons ook enorm geholpen."

Ronald Koeman instrueert zijn spelers tegen Valencia. Ronald Koeman instrueert zijn spelers tegen Valencia. Foto: EPA

Koeman: 'Woensdag is net zo belangrijk'

Koeman was ook blij met het optreden van Barça. "Voordat we het veld op gingen, wisten we dat we voor een week staan die belangrijk is voor onze ambities. We waren vanaf de eerste minuut overtuigend", zei hij.

"We hebben nu twee dagen om ons voor te bereiden op Dynamo Kiev. Ik heb goede dingen gezien en het is mooi om te winnen, maar de wedstrijd van woensdag is net zo belangrijk als die van vandaag."

Koeman zette de van een blessure herstelde Ansu Fati voor het eerst weer in de basis en zag de jongeling de 1-1 maken. "We hadden besproken dat hij een uur zou spelen en hij was complementair aan Memphis. Het is belangrijk dat hij weer terug is."

Barcelona, dat nu zevende staat in La Liga, speelt woensdag om 18.45 uur tegen Dynamo Kiev. De eerste twee groepswedstrijden in de Champions League, tegen Bayern München en Benfica, gingen kansloos verloren.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in La Liga