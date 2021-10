Memphis Depay heeft FC Barcelona zondagavond met een doelpunt en een assist aan een overwinning geholpen in La Liga. De ploeg van coach Ronald Koeman was in Camp Nou met 3-1 te sterk voor Valencia.

Barcelona kwam na vijf minuten wel op achterstand door een doelpunt van José Gaya. De linksback schoot van een meter of 25 snoeihard raak na een afgeslagen corner.

Acht minuten later zorgde Ansu Fati voor de gelijkmaker. De achttienjarige Spanjaard krulde de bal na een combinatie met Memphis vanaf de rand van het zestienmetergebied in de rechterhoek.

Enkele minuten voor rust was Memphis zelf trefzeker uit een strafschop, nadat de bal op de stip was gegaan vanwege een lichte overtreding van Gaya op Fati. De Oranje-international liet Valencia-doelman Jasper Cillessen kansloos door de bal hard in de rechterbovenhoek te schieten en maakte zijn vierde competitietreffer van het seizoen.

Valencia ging in de tweede helft op jacht naar de gelijkmaker en was daar dichtbij met een inzet van Carlos Soler op de paal. Even later werd een schot van Gonçalo Guedes gestopt door doelman Marc-André ter Stegen.

Ansu Fati (links) zorgde voor de eerste treffer van FC Barcelona tegen Valencia. Ansu Fati (links) zorgde voor de eerste treffer van FC Barcelona tegen Valencia. Foto: Getty Images

Agüero maakt debuut bij Barcelona

Aan de andere kant was invaller Philippe Coutinho vijf minuten voor tijd wel raak. De Braziliaan vond het doel op aangeven van Sergiño Dest en zorgde voor de beslissing.

Memphis en Frenkie de Jong speelden de hele wedstrijd bij Barcelona en Luuk de Jong bleef op de bank. In de slotfase maakte de van Manchester City overgekomen Sergio Agüero zijn debuut bij de thuisploeg.

Dankzij de overwinning klimt Barcelona met vijftien punten uit acht wedstrijden naar de zevende plaats. De Catalanen passeren Valencia, dat naar de negende plaats zakt. Volgende week zondag staat voor Barcelona in Camp Nou de 'Clásico' tegen Real Madrid op het programma.

Eerder op de dag won Sevilla, waarbij Karim Rekik in de basis stond, met 0-1 bij Celta de Vigo door een doelpunt van Rafa Mir. De ploeg van coach Julen Lopetegui staat derde op drie punten van koploper Real Sociedad, dat wel een duel meer heeft gespeeld.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in La Liga