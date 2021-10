Napoli is ook in de achtste wedstrijd van dit Serie A-seizoen zonder puntenverlies gebleven. De ploeg van coach Luciano Spalletti boekte zondag een moeizame thuiszege op Torino: 1-0. Juventus won zonder Matthijs de Ligt met dezelfde cijfers van AS Roma.

Victor Osimhen kroonde zich in Stadio Diego Armando Maradona tot matchwinner bij Napoli-Torino. De Nigeriaanse spits kopte negen minuten voor tijd raak uit een rebound.

Halverwege de eerste helft kreeg Napoli al de uitgelezen kans om op voorsprong te komen, maar een penalty van Lorenzo Insigne werd gekeerd door doelman Vanja Milinkovic-Savic. Een klein kwartier na rust vond Giovanni Di Lorenzo wel het net voor de thuisploeg, maar die treffer werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

Dankzij de achtste zege op rij neemt Napoli de koppositie in de Serie A weer over van AC Milan, dat zaterdag met 3-2 van Hellas Verona won. De ploeg uit Napels heeft twee punten voorsprong op de 'Rossoneri'.

Moise Kean maakte het enige doelpunt voor Juventus tegen AS Roma. Moise Kean maakte het enige doelpunt voor Juventus tegen AS Roma. Foto: Getty Images

Juventus zonder De Ligt voorbij Roma

In Turijn zorgde Moise Kean na zestien minuten voor het enige doelpunt bij Juventus-Roma. De Italiaanse aanvaller kopte van dichtbij raak. Vlak voor rust verzuimde Jordan Veretout op 1-1 te schieten, maar zijn strafschop werd gestopt door doelman Wojciech Szczesny.

De Ligt maakte vanwege een lichte blessure geen deel uit van de wedstrijdselectie van Juventus, dat dankzij de vierde zege op rij naar de zevende plaats klimt. Rick Karsdorp speelde de hele wedstrijd mee bij Roma, dat de vierde plaats bezet.

Eerder op de dag boekte Atalanta een simpele zege bij Empoli: 1-4. Josip Ilicic scoorde tweemaal voor de formatie uit Bergamo, maar miste ook een strafschop. Mattia Viti (eigen doelpunt) en Duván Zapata maakten de andere treffers voor Atalanta, waar Marten de Roon en Teun Koopmeiners een basisplaats hadden.

