De wedstrijd tussen Newcastle United en Tottenham Hotspur is zondag stilgelegd nadat een supporter van de thuisclub onwel was geworden op de tribune. Enkele spelers attendeerden de scheidsrechter op het voorval.

Op slag van rust attendeerde Tottenham-linksback Sergio Reguilón scheidsrechter Andre Marriner erop dat er iets mis was op de tribune van stadion St. James' Park (zie foto boven).

Ploeggenoot Eric Dier haastte zich vervolgens naar de reservebank, waar hij iemand van de medische staf vroeg om zich met een defibrillator naar de tribune te spoeden. Het staflid ontfermde zich samen met stewards over de fan.

Scheidsrechter Marriner besloot de wedstrijd, die toe was aan de blessuretijd van de eerste helft, stil te leggen. De eerste helft werd twintig minuten later uitgespeeld, nadat bekend was gemaakt dat de supporter in stabiele toestand naar het ziekenhuis werd vervoerd.

Op het moment van het stilleggen van de om 17.30 uur begonnen wedstrijd was de stand 1-2. Callum Wilson had Newcastle vroeg op voorsprong gezet, waarna Tanguy Ndombele en Harry Kane de schade herstelden namens Tottenham.

Voorafgaand aan de wedstrijd waren er buiten het stadion uitzinnige én protesterende Newcastle-fans te zien. De club kreeg eerder deze week een dubieuze Saoedische eigenaar.

