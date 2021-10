FC Utrecht-coach René Hake herkende zijn ploeg zondag niet tegen AZ. De nummer drie van de Eredivisie verloor kansloos in Alkmaar (5-1), waardoor er voor de Utrechters een einde kwam aan een serie van drie overwinningen op rij.

"Natuurlijk schrik ik hiervan", zei Hake tegen ESPN. "Dit verwachtte ik absoluut niet. Het geeft aan dat we nog veel te leren hebben."

FC Utrecht won twee weken geleden nog knap met 0-1 van Ajax in de Johan Cruijff ArenA, maar de ploeg stond zondag tegen AZ al na twaalf minuten op een 2-0-achterstand. Vangelis Pavlidis en Jesper Karlsson profiteerden van fouten van de bezoekers.

"Als je dit soort fouten maakt binnen een kwartier, dan geef je de tegenstander de kans om te voetballen. Dat hebben wij veel te veel toegelaten", aldus Hake. "Het had niks met tactiek te maken. Het was een off-day van ons allemaal. Dus ook van mij."

Dani de Wit (2) en Albert Gudmundsson maakten er een grote zege van voor AZ. Ook bij die treffers werd de thuisploeg geholpen door FC Utrecht. "Vijf individuele fouten leiden tot vijf doelpunten", mopperde Hake. "Dit soort fouten heb ik mijn spelers in de afgelopen wedstrijden niet zien maken, dan is de focus toch niet goed geweest."

De coach baalde vooral dat zijn ploeg na de vroege 2-0-achterstand te weinig uitstraalde dat ze nog geloofde in een resultaat. "We zijn te afwachtend geweest in plaats van dat we proactief zijn gaan handelen. Daar ben ik misschien wel het meest teleurgesteld over."

Bart Ramselaar overpeinst de nederlaag van FC Utrecht. Bart Ramselaar overpeinst de nederlaag van FC Utrecht. Foto: Pro Shots

