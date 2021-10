Bayern München heeft zondag door een wervelende eerste helft Bayer Leverkusen vernederd. De koploper stond bij rust op een 0-5-voorsprong en won uiteindelijk met 1-5 van de nummer drie van de Bundesliga.

Bayern-spits Robert Lewandowski maakte binnen vier minuten al de eerste treffer in de BayArena. De Pool tekende na een half uur ook voor de 0-2, waardoor hij met negen goals weer naast Borussia Dortmund-vedette Erling Haaland komt op de topscorerslijst van de Bundesliga.

Vervolgens beslisten de bezoekers uit München het duel definitief met drie goals in een tijdsbestek van drie minuten en achttien seconden. Thomas Müller maakte de 0-3 en Serge Gnabry tilde de score met twee treffers naar 0-5.

Het was de eerste keer in 1.440 Bundesliga-duels dat Bayer Leverkusen bij rust op een achterstand van vijf goals stond. Bayern had halverwege nog niet eerder een voorsprong van vijf treffers gehad in een uitwedstrijd in de Bundesliga.

Patrik Schick maakte de score in de 55e minuut iets draaglijker voor het Leverkusen van basisspelers Jeremie Frimpong en Mitchel Bakker (1-5), maar de zege van Bayern kwam vanzelfsprekend niet meer in gevaar.

De 'Rekordmeister', die voor het duel in punten gelijk stond met Bayer, nam de koppositie weer over van Borussia Dortmund. Het verschil tussen de twee topclubs is één punt.

Bayern München beleefde een prachtige middag in de BayArena. Foto: ANP

