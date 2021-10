Newcastle United begint zondag in de Premier League om 17.30 uur aan de thuiswedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Voorafgaand aan het duel waren er uitzinnige fans en protesten buiten St. James' Park, want voor 'The Magpies' begint een nieuw tijdperk.

Newcastle United werd anderhalve week geleden overgenomen door een dubieus consortium uit Saoedi-Arabië. Foto: Getty Images

De leiding komt in handen van Yasir Al Rumayyan en de Britse zakenvrouw Amanda Staveley. Foto: Reuters

Buiten het stadion zijn supporters in gewaden in de clubkleuren te zien. Foto: Reuters

Ook een programmaverkoper deed hieraan mee. Foto: Reuters

Met onder meer een busje met een beeltenis van de vermoorde Saoedische journalist Jamal Khashoggi werd ook geprotesteerd tegen de overname. Foto: Reuters

Een afbeelding van de voormalige eigenaar Mike Ashley werd bij een standbeeld buiten het stadion geplaatst. Foto: Reuters