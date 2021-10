Vitesse-supporters zijn zondag aan een ramp ontsnapt op het moment dat ze de zege op NEC (0-1) vierden. Tijdens een feestje met de spelers na de eerste Gelderse derby in 4,5 jaar stortte het voorste gedeelte van het uitvak in.

Het beton van het Goffertstadion in Nijmegen bezweek onder het gewicht van de springende fans van Vitesse. Er zijn geen gewonden gevallen. Het is nog onduidelijk hoe het tribunedeel heeft kunnen instorten.

"Gelukkig zijn er geen slachtoffers. Er schieten wel gelijk dingen door je hoofd. Ik heb een leeftijd dat ik ook andere dingen heb gezien, dus ik stond wel even te trillen. Dit verwacht je niet", zei algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC tegen ESPN.

"Het is een wonder dat er niets is gebeurd. Dit is heel erg en dit verdient aandacht. Ik weet zelf niet hoe zoiets in elkaar zit, maar hier zijn specialisten voor. We gaan het vanaf morgen gelijk onderzoeken."

Het Goffertstadion, dat al sinds 1939 bestaat, werd rond de eeuwwisseling geheel gerenoveerd. Dit jaar kwam het stadion van NEC volgens Van Schaik gewoon door de jaarlijkse keuring.

Ook burgemeester wil snel onderzoek

De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls schrok eveneens van de gebeurtenis in het stadion van NEC. "Ik ben erg geschrokken van wat er gebeurd is", zei hij. "Gelukkig is er voor zover nu bekend niemand gewond geraakt. Ik wil dat zo spoedig mogelijk onderzocht wordt wat hier gebeurd is."

Vermoedelijk heeft een container onder het uitvak erger voorkomen. Op foto's is te zien dat het ingestorte tribunedeel op de container leunt.

NEC-Vitesse werd beslist door een doelpunt van Vitesse-spits Nikolai Frederiksen, die na een kwartier scoorde. De goal was discutabel, maar de VAR constateerde dat aangever Oussama Darfalou geen hands maakte én de bal binnenhield.

