Vitesse heeft zondag de eerste Gelderse derby in 4,5 jaar gewonnen. In een verhitte wedstrijd wonnen de Arnhemmers in Nijmegen met 0-1 van NEC dankzij een discutabel doelpunt van Nikolai Frederiksen.

Na de wedstrijd kwamen de meegereisde supporters van Vitesse met de schrik vrij toen het voorste deel van het uitvak instortte op het moment dat ze feestvierden. Er vielen geen gewonden.

Bij de winnende treffer van Vitesse, die na een kwartier viel, was moeilijk te zien of de bal de achterlijn was gepasseerd op het moment dat Oussama Darfalou de assist gaf. Darfalou kreeg de bal bovendien tegen zijn hand, maar dat was volgens de spelregels niet strafbaar.

In het chaotische duel, dat vaak stillag door overtredingen, blessures en akkefietjes, had Vitesse vooral voor rust het beste van het spel. NEC ging in de tweede helft vergeefs op jacht naar de gelijkmaker, ondanks een paar aardige kansen.

De overwinning brengt Vitesse, dat in de laatste vier Eredivisie-speelrondes tien punten pakte, voorlopig naar de zesde plaats. De ploeg van trainer Thomas Letsch speelt donderdag thuis tegen Tottenham Hotspur in de Conference League.

NEC boekte met drie overwinningen, twee gelijke spelen en vier nederlagen vooralsnog wisselende resultaten in de Eredivisie. De Nijmegenaren behoren tot de middenmoot.

Het sentiment werd vooraf nog even duidelijk gemaakt door de NEC-supporters. Foto: Pro Shots

Hoekschopnemer Wittek mikpunt van NEC-fans

Vanaf de eerste minuut heerste een opgefokte sfeer bij NEC-Vitesse. Spelers hadden het regelmatig met elkaar aan de stok en Vitesse-speler Maximilian Wittek werd bekogeld met bekers bier en andere voorwerpen bij de corners die hij nam.

Tussen de commotie door hadden de bezoekers uit Arnhem vooral in de eerste helft het beste van het spel. Dat kwam na een kwartier tot uiting in de openingstreffer, toen Frederiksen de lange hoek vond. De VAR nam het doelpunt onder de loep, maar vond niet dat aangever Darfalou in de fout was gegaan.

In het restant van de eerste helft waren er nog kansen voor Frederiksen en Darfalou om de score te verdubbelen. Aan de andere kant zag NEC'er Lasse Schöne keeper Markus Schubert redding brengen.

Het doelpunt van Nikolai Frederiksen in beeld. Het doelpunt van Nikolai Frederiksen in beeld. Foto: Pro Shots

Scheidsrechter Lindhout heeft handen vol

Na rust werd de wedstrijd harder, wat ertoe leidde dat scheidsrechter Allard Lindhout zijn handen vol had. De arbiter trok tussen de 39e en 68e minuut zeven keer geel.

Er waren spaarzame kansen van Wittek en Eli Dasa namens Vitesse (doelman Mattijs Branderhorst redde) en Jonathan Okita verprutste de grootste NEC-kans door de bal te ver voor zich uit te spelen.

Met de slotfase in zicht probeerde NEC aan te zetten, waarbij verdediger Ivan Márquez een kwartier voor tijd met een geplaatste kopbal nog het dichtst bij de gelijkmaker was. Keeper Schubert had een uitstekende redding in huis.

Het spel speelde zich voornamelijk nog op de helft van Vitesse af, maar door de vele onderbrekingen was van een echt Nijmeegs slotoffensief niet echt sprake. Aan de andere kant was invaller Julian von Moos nog dicht bij de 0-2.

Het ging er hard aan toe in het Goffertstadion. Het ging er hard aan toe in het Goffertstadion. Foto: Pro Shots

