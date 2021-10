Een chaotische wedstrijd tussen FC Twente en Willem II met twee rode kaarten heeft zondag geen winnaar opgeleverd: 1-1. In de kelder van de Eredivisie schoten nummer zestien FC Groningen en nummer zeventien Sparta Rotterdam weinig op met een 1-1-gelijkspel.

Scheidsrechter Jochem Kamphuis eiste een hoofdrol voor zich op bij FC Twente-Willem II. De arbiter stuurde Twente-middenvelder Ramiz Zerrouki aan het eind van de eerste helft en Willem II-verdediger Derrick Köhn een kwartier voor tijd met twee keer geel uit het veld.

De eindstand stond al op het scorebord voordat de rode kaarten vielen. Dimitrios Limnios profiteerde in de zesde minuut van geklungel in de Tilburgse defensie en zette Twente op voorsprong.

Halverwege de eerste helft tekende Ché Nunnely voor de gelijkmaker. FC Twente vond dat de aanvaller van Willem II zijn hand had gebruikt, maar de VAR zag geen aanleiding om de treffer af te keuren.

Vervolgens werd het duel harder en grimmiger. In de 33e minuut kregen Zerrouki en Köhn hun eerste gele kaart na een opstootje. De spreekkoren over scheidsrechter Kamphuis werden daarna steeds vervelender, waardoor het spel vlak voor rust heel even stil lag. In de blessuretijd moest Zerrouki vertrekken omdat hij geel kreeg voor het weggooien van de bal.

In de tweede helft was er niet veel goed voetbal te zien in het duel tussen de nummer vier (Willem II) en de nummer zeven (FC Twente) van de Eredivisie, ook niet toen Willem II in de 76e minuut eveneens met tien man verder moest na een overtreding van Köhn op Ricky van Wolfswinkel.

FC Twente-trainer Ron Jans kreeg geel van arbiter Jochem Kamphuis. FC Twente-trainer Ron Jans kreeg geel van arbiter Jochem Kamphuis. Foto: Pro Shots

Groningen speelt gelijk ondanks mijlpaal

Op Het Kasteel kwam FC Groningen na een klein half uur op voorsprong tegen Sparta. Clubtopscorer Cyril Ngonge maakte op aangeven van aanvoerder Mo El Hankouri zijn vijfde competitietreffer van het seizoen. Hij is voorlopig de enige Groningen-speler die meer dan één goal achter zijn naam heeft staan.

Het doelpunt van Ngonge betekende een mijlpaal, want het was de tweeduizendste treffer van FC Groningen in de Eredivisie. Piet Fransen maakte op 29 augustus 1971 de eerste goal op het hoogste niveau voor de 'Trots van het Noorden', die voortkomt uit de club GVAV.

De ploeg van Danny Buijs kon niet lang genieten van de voorsprong, want Bryan Smeets tekende vijf minuten na de 0-1 al voor de gelijkmaker. De middenvelder van Sparta schoot raak na een goede actie van linksback Laurent Jans.

In de tweede helft van het weinig spectaculaire duel haalde Groningen-verdediger Neraysho Kasanwirjo een inzet van Bart Vriends van de lijn. Veel meer kansen op een beslissing kwamen er niet.

Sparta en Groningen hebben beide zeven punten, zes meer dan hekkensluiter PEC Zwolle. De Groningers zijn al acht wedstrijden zonder zege.

Cyril Ngonge viert zijn openingstreffer voor FC Groningen. Cyril Ngonge viert zijn openingstreffer voor FC Groningen. Foto: Pro Shots

