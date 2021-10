FC Groningen heeft zondag zijn zegeloze reeks in de Eredivisie uitgebreid naar acht wedstrijden. De nummer zestien van de ranglijst speelde gelijk op op bezoek bij nummer zeventien Sparta Rotterdam: 1-1.

FC Groningen kwam na een klein half uur wel op voorsprong op Het Kasteel. Clubtopscorer Cyril Ngonge maakte op aangeven van aanvoerder Mo El Hankouri zijn vijfde competitietreffer van het seizoen. Hij is voorlopig de enige Groningen-speler die meer dan één goal achter zijn naam heeft staan.

Het doelpunt van Ngonge betekende een mijlpaal, want het was de tweeduizendste treffer van FC Groningen in de Eredivisie. Piet Fransen maakte op 29 augustus 1971 de eerste goal op het hoogste niveau voor de 'Trots van het Noorden', die voortkomt uit de club GVAV.

De ploeg van Danny Buijs kon niet lang genieten van de voorsprong, want Bryan Smeets tekende vijf minuten na de 0-1 al voor de gelijkmaker. De middenvelder van Sparta schoot raak na een goede actie van linksback Laurent Jans.

In de tweede helft van het weinig spectaculaire duel haalde Groningen-verdediger Neraysho Kasanwirjo een inzet van Bart Vriends van de lijn. Veel meer kansen op een beslissing kwamen er niet.

Sparta en Groningen schieten weinig op met hun vierde gelijkspel van het seizoen. Beide clubs hebben nu zeven punten, zes meer dan hekkensluiter PEC Zwolle.

Cyril Ngonge viert zijn openingstreffer voor FC Groningen. Cyril Ngonge viert zijn openingstreffer voor FC Groningen. Foto: Pro Shots

