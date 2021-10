AZ lijkt na een slechte beginfase van het seizoen op de goede weg te zijn. De Alkmaarders waren zondag veel te sterk voor FC Utrecht (5-1) en boekten al de vierde overwinning op rij.

"Ik denk dat dit het beste AZ van dit seizoen was. Na de snelle voorsprong kregen we heel veel vertrouwen, dat hebben we de hele wedstrijd volgehouden", zei aanvoerder Owen Wijndal tegen ESPN na de wedstrijd in het AFAS Stadion.

"We zijn telkens beter en fitter. De afstemmingen kloppen, al was dat in de afgelopen wedstrijden ook al zo. We zijn heel dreigend. Tegen Go Ahead Eagles (dat drie weken geleden met 5-0 werd verslagen, red.) lieten we het al zien. Daar hebben we veel vertrouwen uit gehaald."

Dani de Wit, die twee keer scoorde tegen Utrecht, was het eens met Wijndal. "We laten vaker goed voetbal zien, maar nu combineren we het met goede goals. We hebben een lekkere wedstrijd gespeeld", zei hij.

"In de mindere wedstrijden misten we de eerste twee kansen continu. Nu hebben we dat omgedraaid en blijven we heel rustig in het veld. Na 2-0 of 3-0 is het klaar. Hier krijgen we vertrouwen van."

De AZ-spelers hebben de laatste weken alle reden tot juichen. Foto: Pro Shots

'We hebben 10 tot 20 procent meer vertrouwen'

Trainer Pascal Jansen ziet eveneens een ander AZ dan de ploeg die na de eerste vijf Eredivisie-speelrondes pas op drie punten stond. "Of dit de beste wedstrijd van het seizoen was? Ik denk het wel", zei hij.

"Er zat rust in het elftal met goed positiespel. We zagen goede oplossingen en waren verdedigend stabiel. En we maakten de doelpunten op goede momenten, waardoor de dynamiek van de wedstrijd onze kant op viel."

Jansen ziet dat zijn spelers zelfverzekerder zijn. "Ik zie dat spelers weer 10, 20 procent meer zelfvertrouwen hebben en mooie dingen laten zien. We hebben lessen getrokken uit de mindere wedstrijden en hebben doorgebouwd."

AZ gaat donderdag op bezoek bij CFR Cluj in de Conference League. Drie dagen later wacht een uitwedstrijd tegen FC Groningen.

