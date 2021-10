Feyenoord Vrouwen heeft zondag in de Eredivisie in eigen huis van PSV gewonnen. De Rotterdammers waren op Varkenoord met 2-1 te sterk voor de Eindhovenaren. Titelverdediger FC Twente kwam in een spektakelstuk niet voorbij ADO Den Haag: 4-4.

Feyenoord was begin oktober al Ajax de baas in Rotterdam en versloeg zondag dus ook PSV. De thuisploeg kwam na vier minuten op voorsprong door een doelpunt met het hoofd van de pas achttienjarige Romeé van de Lavoir.

Maxime Bennink tekende na een klein half uur spelen voor de tweede Rotterdamse treffer. De aanvaller kon simpel scoren na een lange bal van achteruit en een goede actie van Pia Rijsdijk. Na de pauze kwam PSV nog terug via Naomi Pattiwael, maar de gelijkmaker zat er niet meer in.

FC Twente slaagde er niet in de drie punten te pakken. De tukkers draaiden de openingstreffer van Jaimy Ravensbergen nog wel om in een 1-2-voorsprong (doelpunten van Fenna Kalma en Kayleigh van Dooren), maar diezelfde Ravensbergen maakte er vlak voor rust ook 2-2 van.

Ook in de tweede helft kwam Twente aan de leiding door een treffer van Marisa Olislagers, maar opnieuw kon het de voorsprong niet vasthouden: Kirsten van de Westeringh zorgde voor 3-3. Ravensbergen leek vervolgens met haar derde treffer ADO aan de zege te helpen, maar Renate Jansen voorkwam dat: 4-4.

PEC Zwolle verloor vrijdag van laagvlieger VV Alkmaar (3-1), maar blijft wel koploper door de nederlaag van PSV. Nummer vier Ajax kwam dit weekend niet in actie.

Stand Eredivisie Vrouwen 1. PEC Zwolle 7-13 (14-9)

2. Feyenoord 6-11 (12-8)

3. FC Twente 6-10 (22-11)

4. Ajax 6-10 (15-7)

5. PSV 6-10 (13-8)

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Vrouwen Eredivisie