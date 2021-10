De nieuwe 3D-technologie voor het bepalen van buitenspel kent dit weekend allesbehalve een vlekkeloze entree in het Belgische voetbal. Door een "menselijke fout" had de VAR zaterdag bij het duel Standard Luik-OH Leuven (2-2) liefst zeven minuten nodig om te bepalen of een goal geldig was.

De nieuwe 3D-lijntechnologie is ingevoerd, omdat ze veel nauwkeuriger kan bepalen of het wel of geen buitenspel is. Het Belgische Referee Department had al wel gewaarschuwd dat het proces wat langer zou kunnen duren.

Dat bleek zaterdag in Luik, waar Denis Dragus Standard vlak na rust op een 3-0-voorsprong dacht te zetten. Pas na zeven minuten - en flink wat onvrede op de tribunes - gaf de VAR uitsluitsel dat Dragus nipt buitenspel stond.

"We betreuren dat het zeven minuten heeft geduurd. Dat was zeker pijnlijk. We verzekeren dat dat in de toekomst niet meer zal gebeuren", zegt operationeel directeur Stephanie Forde van Referee Department zondag tegen Sporza.

"De technologie was er klaar voor en de mensen waren opgeleid. Maar er is een groot verschil tussen oefenen zonder druk en de technologie toepassen in live wedstrijden van groot belang. Gisteren is een menselijke fout gebeurd. Bij het trekken van de lijn zijn enkele fouten gemaakt, waardoor het hele proces opnieuw moest beginnen."

Volgens Forde zou het proces normaal gesproken anderhalf tot twee minuten moeten duren.

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om de afgekeurde goal van Denis Dragus te bekijken.

Standard verspeelt voorsprong in blessuretijd

Het verhitte duel eindigde nog in 2-2 door goals van OH Leuven in de 96e en de 99e minuut. Trainer Luka Elsner van Standard Luik weet het puntenverlies van zijn ploeg deels aan de lange VAR-check.

"Ik wil het niet als excuus gebruiken, maar op dat moment stonden we met 2-0 voor en hadden we de wedstrijd stevig in handen. Die lange onderbreking heeft mijn spelers uit hun concentratie en hun flow gehaald", aldus Elsner.

Dragus vond het belachelijk dat er zo lang werd gekeken of hij buitenspel stond. "Als zeven minuten beelden bekijken nog geen uitsluitsel geven of een goal al dan niet buitenspel is, zou het voordeel aan de doelpuntenmaker moeten worden gegeven."

De wedstrijd eindigde met een vervelend incident, want door Standard-fans op het veld gegooid vuurwerk ontplofte vlak bij OH Leuven-keeper Rafael Romo. De Venezolaan was direct na het duel doof aan zijn rechteroor en heeft volgens Het Laatste Nieuws zondag nog steeds last.

OH Leuven-keeper Rafael Romo ligt op het gras nadat vlak bij hem vuurwerk ontplofte. OH Leuven-keeper Rafael Romo ligt op het gras nadat vlak bij hem vuurwerk ontplofte. Foto: Getty Images

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Jupiler Pro League