AZ heeft de sterke serie van de laatste weken zondag een vervolg gegeven. De opgeleefde ploeg van trainer Pascal Jansen was in eigen huis met 5-1 te sterk voor een zwak FC Utrecht.

Binnen twaalf minuten was het al 2-0 in Alkmaar. Eerst scoorde Vangelis Pavlidis na een mooie aanval en vervolgens ging FC Utrecht-keeper Maarten Paes hopeloos in de fout bij een schot van Jesper Karlsson. Hij liet de bal door zijn handen glippen.

Nog voor rust kon Dani de Wit er bij AZ's derde doelpoging met een kopbal in alle vrijheid 3-0 van maken. De middenvelder zorgde vroeg in de tweede helft ook voor 4-0, opnieuw op aangeven van Karlsson. De Utrechtse defensie zag er daarbij weer niet goed uit.

In een groot deel van de tweede helft nam AZ wat gas terug, wat de wedstrijd niet veel leuker maakte. Albert Gudmundsson maakte vlak voor tijd uit een strafschop de vijfde goal, waarna Quinten Timber in de slotseconden iets terugdeed bij een van de zeer zeldzame tegenstoten van FC Utrecht.

AZ begon slecht aan het seizoen, maar heeft de smaak inmiddels te pakken. In de afgelopen weken werd al gewonnen van Go Ahead Eagles (5-0), FK Jablonec (1-0) en SC Cambuur (1-3). Donderdag is CFR Cluj de opponent in de Conference League.

Voor FC Utrecht volgt de pijnlijke nederlaag op de knappe 0-1-overwinning die voor de interlandperiode bij Ajax werd geboekt. De Domstedelingen staan derde, maar kunnen zondag nog zakken in de Eredivisie.

Doelman Maarten Paes was met een blunder verantwoordelijk voor de 2-0. Foto: Pro Shots

