Warner Hahn was zaterdagavond vooral opgelucht na de thuisoverwinning van Go Ahead Eagles op Heracles Almelo in de Eredivisie (4-2). De doelman ging twee keer flink in de fout, maar dat werd de club uit Deventer uiteindelijk niet fataal.

"Ik denk wel dat ik de meest gelukkige man in De Adelaarshorst ben. Ik heb prima wedstrijden gekeept en verloren. Vanavond keepte ik een heel slechte wedstrijd en we winnen. Ik ben er heel blij mee", zei Hahn in gesprek met ESPN.

Bij de eerste treffer van Heracles Almelo (de 1-1) stond Hahn ver uit zijn doel toen hij de bal zomaar in de voeten van Rai Vloet speelde. De Heraclied aarzelde niet en schoot van afstand in het lege doel. Bij de 3-2 van de bezoekers liet Hahn de bal uit een corner door zijn vingers glippen.

"Het is gewoon een fout van mij. En bij die tweede gaat die bal door mijn handen heen", reageerde Hahn op de tegengoals. "Zo is het leven van een keeper. Er zaten twee heel slechte momenten van mij tussen. Maar we pakken wel de drie punten. Het is vervelend voor mij, maar mooi voor het team en de club."

Go Ahead Eagles-trainer Kees van Wonderen gaat op korte termijn wel in gesprek met Hahn over de fouten van zijn doelman. "We gaan er wel over praten. Hij weet dondersgoed, hij is ervaren genoeg, dat het twee fouten zijn. Maar dat hoort ook bij ons spel. Ik heb liever dat ze met lef spelen."

Voor Go Ahead was het de derde overwinning van het seizoen en de eerste sinds 19 september, toen aartsrivaal PEC Zwolle met 1-0 werd verslagen. De ploeg van Van Wonderen bezet nu met tien punten de twaalfde plek.

