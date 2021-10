Luiz Felipe heeft zaterdagavond vlak na de overwinning van Lazio op Internazionale in de Serie A (3-1) zijn excuses aangeboden. De Braziliaan pakte na het laatste fluitsignaal op bizarre wijze nog rood door op de rug van tegenstander Joaquín Correa te springen.

De 24-jarige Felipe rende vlak na het laatste fluitsignaal op Correa af en vierde de overwinning van Lazio door zeer provocerend op de rug te springen van de Argentijnse speler van Internazionale, die afgelopen zomer nota bene de overstap maakte van Lazio naar Inter.

Die actie leverde Felipe de rode kaart op van scheidsrechter Massimiliano Irrati en zorgde ook nog voor een opstootje tussen Inter- en Lazio-spelers. Felipe kon de rode kaart niet geloven en verliet in tranen het veld in Rome.

"Ik wil graag iets zeggen over wat er is gebeurd", schrijft Felipe op Instagram. "Allereerst wil ik duidelijk maken dat ik veel respect heb voor Inter of voor welke andere club dan ook. We zijn allemaal professionals en we zouden nooit nalaten een andere professional te respecteren."

"Aan het einde van de wedstrijd sprong ik op Tucu's (bijnaam van Correa, red.) schouders omdat hij een van de grote vrienden is die voetbal me heeft gegeven. Onze families zijn vrienden en we zijn altijd heel close geweest. Daar wilde ik hem het liefst knuffelen en grappen maken over het resultaat, maar ik raakte opgewonden."

Felipe baalt na afloop dan ook van zijn actie. "Ik bied mijn excuses aan aan iedereen die zich beledigd heeft gevoeld en ik verduidelijk dat ik op geen enkele manier heb geprobeerd respectloos te zijn tegenover Correa, tegenover andere spelers of tegenover de fans van Internazionale."

Bekijk de stand, het programma en de uitslagen in de Serie A