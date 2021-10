Bram van Polen baalt flink van de dramatische nederlaag van PEC Zwolle in de Eredivisie zaterdagavond bij PSV (3-1). De aanvoerder van de hekkensluiter is ondanks het verlies vooral te spreken over de inzet.

"Ik denk dat we trots mogen zijn op de manier waarop we ons hebben gemanifesteerd in Eindhoven. Maar we staan weer met lege handen", zei Van Polen na afloop van de wedstrijd tegen ESPN.

PEC Zwolle nam in de derde minuut brutaal de leiding door een doelpunt van Daishawn Redan. Die voorsprong stond - uiterst verrassend - ook in de 83e minuut nog op het scorebord, maar daarna ging het mis voor de Zwollenaren. PSV won alsnog door drie treffers in de slotfase.

"We komen de eerste helft een paar keer goed weg", vervolgde Van Polen. "We hebben het 85 minuten goed gedaan, maar dan vallen er twee doelpunten kort na elkaar. Ik vind dat je je leven moet geven bij dat soort ballen en dat doen we dan niet en daarom verliezen we deze wedstrijd."

PEC-coach Art Langeler hield ook een dubbel gevoel over aan het duel. "Er heerst bij ons enorme teleurstelling dat we weer niets hebben gehaald qua punten, maar ook een gevoel van trots en blijdschap dat we het met elkaar heel goed hebben gedaan. We hebben als team geknokt tot het einde."

Door de nederlaag bij PSV blijft PEC zonder overwinning in de Eredivisie dit seizoen. De club uit Overijssel heeft slechts één punt na negen wedstrijden. PEC speelt zaterdag thuis tegen Heracles Almelo (aftrap 20.00 uur).

