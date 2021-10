Aanvoerder Marco van Ginkel vindt dat PSV het zich zaterdagavond onnodig moeilijk heeft gemaakt tegen PEC Zwolle. De Eindhovenaren stonden tien minuten voor tijd nog met 0-1 achter, maar zegevierden uiteindelijk met 3-1 in het Philips Stadion.

"In de eerste helft hadden we drie, vier, vijf grote kansen. Het duurde vandaag wel heel lang tot we scoorden", verzuchtte Van Ginkel in gesprek met ESPN. "We hadden het ons in de eerste helft veel makkelijker kunnen maken door gewoon die goal te maken."

PEC Zwolle kwam al na drie minuten op voorsprong in het Philips Stadion door een doelpunt van Daishawn Redan en mocht ondanks de dominantie van PSV lang hopen op de eerste zege van het seizoen. PSV sloeg tussen de 84e en 90e minuut echter drie keer toe via André Ramalho, Cody Gakpo en Olivier Boscagli.

"Na die snelle goal van PEC was het belangrijk om het tempo hoog te houden en kansen te creëren, maar die benutten we maar niet. Dit is de tweede keer op rij dat het tot de slotfase duurt dat we scoren", doelde Van Ginkel op de 2-1-zege op Sparta Rotterdam van begin deze maand. "Het was nu met de hakken over de sloot."

Gakpo, die door zijn belangrijke treffer werd uitgeroepen tot man van de wedstrijd, vindt dat de zege van PSV wel terecht is. "We waren beter, maar zelfs een paar meter voor het doel kregen we de bal niet over de lijn. We hadden gewoon een beetje pech. Mijn schoten gingen er ook allemaal niet in, behalve de laatste dan", grijnsde de aanvaller.

PSV blijft door de overwinning in het spoor van koploper Ajax, dat zaterdagavond met 0-2 sc Heerenveen won. De Amsterdammers hebben één punt meer dan de Eindhovenaren, die volgende week op bezoek komen in de Johan Cruijff ArenA.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie