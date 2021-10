PSV heeft zaterdag met de grootst mogelijke moeite de thuiswedstrijd tegen hekkensluiter PEC Zwolle gewonnen. In Eindhoven werd pas in de laatste tien minuten een 0-1-achterstand omgebogen in een 3-1-zege.

Volg nieuws over PSV Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom PSV

PSV kwam in de derde minuut verrassend op achterstand door een doelpunt van Daishawn Redan. Nadat een aantal grote kansen op de gelijkmaker onbenut was gelaten, leek een enorme stunt in de maak.

In de absolute slotfase sloeg PSV alsnog toe. André Ramalho maakte uit een corner gelijk, waarna Cody Gakpo en Olivier Boscagli (vrije trap) de thuisploeg zelfs nog de volle buit bezorgden.

PSV ontsnapt door de late comeback aan gevoelig puntenverlies en blijft in het spoor van koploper Ajax. Het verschil is na negen wedstrijden één punt in het voordeel van de Amsterdammers, die eerder op de avond sc Heerenveen met 0-2 versloegen. De titelrivalen staan volgende week zondag tegenover elkaar in de Johan Cruijff Arena.

Voor PEC Zwolle, dat dit seizoen pas één punt pakte, is het al de achtste nederlaag van het seizoen. De ploeg ziet het gat met de nummer voorlaatst al oplopen tot vijf punten.

PEC Zwolle kwam via Daishawn Redan verrassend op voorsprong in Eindhoven. PEC Zwolle kwam via Daishawn Redan verrassend op voorsprong in Eindhoven. Foto: ANP

PEC doet PSV pijn met vroege goal Redan

PSV kreeg via Eran Zahavi de kans op een vroege openingstreffer, maar in plaats van een vroege voorsprong stond er na drie minuten 0-1 op het scorebord. Redan glipte knap langs verdedigers Olivier Boscagli en Phillipp Mwene en maakte het uitstekend af.

PEC, dat dit seizoen buiten Zwolle nog geen punt heeft gepakt, maakte er voordat PSV van de schrik was bekomen zelfs bijna 0-2 van. De inzet van Luka Adzic verdween echter over de achterlijn, waarna PSV met man en macht op zoek ging naar de gelijkmaker.

Zahavi leek die in de twaalfde minuut op zijn schoen te hebben, maar had de pech dat zijn inzet op de onderkant van de lat eindigde. Daarna was het vooral doelman Kostas Lamprou die PEC op de been hield, met knappe reddingen op twee pogingen van Gakpo.

Cody Gakpo zette PSV in de 86e minuut op voorsprong. Cody Gakpo zette PSV in de 86e minuut op voorsprong. Foto: Pro Shots

PSV slaat pas toe in absolute slotfase

Naarmate de wedstrijd vorderde, ging de storm van PSV wat liggen en begon PEC te geloven in een stunt. Schmidt greep in door na een uur spelen Zahavi en Marco van Ginkel naar de kant te halen en met Yorbe Vertessen en Carlos Vinícius nog meer risico te nemen.

Het leek weinig effect te sorteren, maar terwijl het gefluit vanaf de tribune begon aan te zwellen, ontsnapte PSV alsnog. André Ramalho maakte er zes minuten voor tijd 1-1 van door bij een corner Yuta Nakayama slim opzij te zetten en raak te koppen.

Het gaf PSV vertrouwen, terwijl bij PEC juist de onzekerheid in de ploeg sloop. Dat bleken de ingrediënten voor een spectaculaire slotfase, waarin de Eindhovenaren alsnog de overwinning naar zich toe trokken.

Slechts twee minuten na de gelijkmaker luidde Vertessen met een slim balletje op Gakpo de 2-1 in. Nog eens drie minuten later was het Boscagli die met een schitterende vrije trap de zwaarbevochten zege van PSV veiligstelde.