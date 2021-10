Erik ten Hag vond dat Ajax zaterdag een goede reactie toonde na de verrassende 0-1-thuisnederlaag tegen FC Utrecht vlak voor de interlandperiode. Sc Heerenveen werd, ondanks een lastige periode direct na rust, met 0-2 verslagen.

"Deze wedstrijd geeft vertrouwen richting de wedstrijd van dinsdag", zo keek Ten Hag vooruit op de confrontatie met Borussia Dortmund in de Champions League. "Maar dat vertrouwen hebben we sowieso. Al was dat misschien wel een beetje doorgeslagen."

Daarmee doelde Ten Hag op de wedstrijd tegen FC Utrecht, toen hij een verkeerde houding bij zijn spelers bespeurde. "Tegen een club als FC Utrecht kan je het je niet veroorloven om te spelen zoals wij dat toen hebben gedaan. Dat is onacceptabel en dan kan je schade oplopen. We moesten daarna dus even goed in de spiegel kijken."

Die zelfreflectie miste zijn uitwerking niet, zag Ten Hag in de eerste helft tegen Heerenveen. "We moeten alleen onze kansen beter verzilveren. Bij rust had het al 0-3 moeten staan." Door een treffer van Sébastien Haller bleef de schade voor Heerenveen bij rust beperkt tot 0-1.

David Neres viert de 0-2 met Dusan Tadic, die de assist verzorgde. David Neres viert de 0-2 met Dusan Tadic, die de assist verzorgde. Foto: ANP

'Ons middenveld lag opeens helemaal open'

Na rust was Ajax de draad even helemaal kwijt en ontsnapte het aan de gelijkmaker. "Ons middenveld lag opeens helemaal open, dat was niet best", zei Ten Hag, die ingreep door Lisandro Martínez in te brengen en Jurriën Timber te laten doorschuiven naar het middenveld.

"Toen keerde de rust aan de bal weer terug en kregen we de wedstrijd weer onder controle." Het resulteerde een kwartier voor tijd in de 0-2 van invaller David Neres, tot vreugde van Ten Hag.

"Ik gaf hem tegen Utrecht het vertrouwen in een grote wedstrijd, maar dat maakte hij toen niet waar. Dan verwacht ik gewoon meer en daar heb ik hem ook op aangesproken. Daarom is het mooi dat hij nu scoort."