Ajax heeft zaterdag optimaal geprofiteerd van het puntenverlies van Feyenoord in de Eredivisie. De Amsterdammers worstelden lange tijd met Heerenveen, maar wonnen uiteindelijk met 0-2 en verstevigden daarmee voorlopig de koppositie.

Volg nieuws over Ajax Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Ajax

Ajax kwam voortvarend uit de startblokken en leidde halverwege de eerste helft met 0-1 door een doelpunt van Sébastien Haller. Na rust raakte de koploper de controle volledig kwijt in Friesland en voorkwam de lat de 1-1 van Sven van Beek.

Uiteindelijk liep Ajax een kwartier voor tijd uit naar 0-2 via David Neres, waarmee de ploeg van Erik ten Hag alsnog met een goed gevoel kan toeleven naar de Champions League-wedstrijd van komende woensdag tegen Borussia Dortmund.

Door de zege op sc Heerenveen heeft Ajax voorlopig vier punten meer dat PSV, dat later op de dag thuis tegen PEC Zwolle speelt. Het verschil met Feyenoord, dat zaterdagavond met 2-2 gelijkspeelde tegen RKC Waalwijk, is nu zes punten, al hebben de Rotterdammers wel een wedstrijd minder gespeeld.

Heerenveen zakt door het verlies in eigen huis verder weg in middenmoot. De ploeg van trainer Johnny Jansen heeft dertien punten uit negen wedstrijden en bezet daarmee voorlopig de achtste plaats op de ranglijst.

Sébastien Haller steekt een duim in zijn mond na zijn openingstreffer voor Ajax. Sébastien Haller steekt een duim in zijn mond na zijn openingstreffer voor Ajax. Foto: Pro Shots

Haller schiet Ajax op voorsprong

Zonder de afwezige Edson Álvarez, Antony en Nicolás Tagliafico had Ajax vanaf de aftrap het betere van het spel en dat resulteerde in verschillende mogelijkheden voor Steven Berghuis en Mohamed Kudus. Zij hadden hun vizier echter niet op scherp afgesteld.

Na 23 minuten viel alsnog de terechte openingstreffer voor Ajax. Daley Blind verzond een afgemeten steekpass op Dusan Tadic, die het overzicht bewaarde en Haller in staat stelde om te scoren. Voor de Ivoriaanse international was het alweer zijn zevende doelpunt van het seizoen, waarmee hij medetopscorer in de Eredivisie is.

Een minuut na de 0-1 was Heerenveen al dicht bij de gelijkmaker. Rami Kaib haalde vanaf de rand van het strafschopgebied uit en Ajax-doelman Remko Pasveer moest zich strekken om het schot te keren. Niet veel later stond de keeper ook op de goede plek bij een schot van Anthony Musaba.

Sven van Beek kopte na een uur spelen op de lat. Sven van Beek kopte na een uur spelen op de lat. Foto: ANP

Ajax ontsnapt en scoort

Na rust was Ajax de draad helemaal kwijt en mocht het van geluk spreken dat Heerenveen niet wist te scoren. De Friezen hadden het beter van het spel en drukten de bezoekers vooral in het eerste kwartier van de tweede helft ver achteruit, wat ook leidde tot grote kansen.

Zo zag Musaba zijn poging gekeerd worden door Pasveer, had de doelman van Ajax ook een uitstekende reflex in huis op een poging van Sven van Beek en was het diezelfde Van Beek die na een uur spelen uit een hoekschop van Henk Veerman op de lat kopte.

Ook na het inbrengen van Lisandro Martínez (voor Mohammed Kudus) en Neres (voor Berghuis) kreeg Ajax geen grip op de wedstrijd, maar in de 75e minuut viel alsnog de 0-2. Neres kopte een voorzet van Tadic binnen en stelde daarmee de zwaarbevochten zege voor de Amsterdammers veilig.

Aangever Dusan Tadic viert het doelpunt van David Neres met het meegereisde publiek uit Amsterdam. Aangever Dusan Tadic viert het doelpunt van David Neres met het meegereisde publiek uit Amsterdam. Foto: ANP

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie