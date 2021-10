Go Ahead Eagles heeft zaterdagavond na drie wedstrijden zonder zege weer eens gewonnen in de Eredivisie. De ploeg uit Deventer hield in een spectaculaire Overijsselse derby met negen man stand tegen Heracles Almelo: 4-2.

Go Ahead Eagles kwam na een half uur op voorsprong via Luuk Brouwers, waarna Rai Vloet op slag van rust door een blunder van doelman Warner Hahn de 1-1 aantekende. In de tweede helft liep de thuisploeg weg bij de Almeloërs door een eigen doelpunt van Mats Knoester en wederom een treffer van Brouwers.

Heracles deed vlak daarna weer iets terug via Marco Rente en speelde vanaf de 67e minuut met een man meer door een rode kaart voor Giannis Botos. In de slotfase werd ook Go Ahead-aanvaller Isac Lidberg vier minuten na zijn invalbeurt weggestuurd, maar de thuisploeg hield knap stand en maakte er in de negende minuut van de blessuretijd zelfs nog 4-2 van via Mats Deijl.

Voor Go Ahead is het de derde overwinning van het seizoen en de eerste sinds 19 september, toen aartsrivaal PEC Zwolle met 1-0 werd verslagen. De ploeg van trainer Kees van Wonderen bezet nu met tien punten de twaalfde plek. Heracles heeft ook tien punten, maar een beter doelsaldo én een duel minder gespeeld.

Scheidsrechter Richard Martens trok in de tweede helft twee keer rood, maar Go Ahead Eagles hield met negen man stand. Scheidsrechter Richard Martens trok in de tweede helft twee keer rood, maar Go Ahead Eagles hield met negen man stand. Foto: Pro Shots

Doelman Hahn helpt Heracles twee keer in het zadel

Gesterkt door zeges in de laatste twee wedstrijden begon Heracles gretig aan de Overijsselse derby, maar het was Go Ahead Eagles dat na een klein half uur op voorsprong kwam via Brouwers. De middenvelder zag zijn kopbal uit een corner via de kruin van Noah Fadiga in het doel verdwijnen.

Heracles was daarna direct dicht bij de 1-1, maar Vloet zag zijn schot gekeerd worden door Hahn en Bilal Başaçıkoğlu knalde rakelings over. Vlak voor rust scoorden de bezoekers alsnog, met dank aan Hahn. De doelman stond ver uit zijn doel toen hij de bal zomaar in de voeten van Vloet speelde. De oud-PSV'er aarzelde niet en schoot van afstand in het lege doel.

Die blunder kwam Hahn niet duur te staan, want Go Ahead liep na rust weer weg bij Heracles. In de 58e minuut werd het 2-1 door een kolderiek eigen doelpunt van Mats Knoester, die de bal via de paal tegen zich aan kreeg. Vlak daarvoor leek er een overtreding te werden gemaakt op doelman Janis Blaswich, maar scheidsrechter Richard Martens zag er niks in en de VAR hield zich ook stil.

In de 62e minuut leek de wedstrijd voorbij toen Brouwers op handige wijze uit de draai de 3-1 maakte, maar Heracles werd vlak daarna opnieuw geholpen door Hahn. Rente werkte van dichtbij binnen nadat de geplaagde keeper de bal uit een corner door zijn vingers liet glippen. Daarna ging het van kwaad tot erger voor de thuisploeg.

Drie minuten na de aansluitingstreffer kreeg Botos - na ingrijpen van de VAR - een directe rode kaart van Martens voor een charge op de hiel van Fadiga. Vijf minuten voor tijd werd Martens opnieuw gecorrigeerd door de VAR en trok hij rood voor Lidberg na een elleboog in het gezicht van Orestis Kiomourtzoglou. Go Ahead kreeg het met negen man en evenzoveel minuten blessuretijd bijzonder zwaar, maar hield stand en maakte het feestje compleet door in de counter toe te slaan via Deijl.

Luuk Brouwers scoorde twee keer tegen Heracles Almelo. Luuk Brouwers scoorde twee keer tegen Heracles Almelo. Foto: Pro Shots

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie