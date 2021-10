PSV treedt zaterdag in de op papier sterkste opstelling aan tegen hekkensluiter PEC Zwolle. Noni Madueke keert terug nadat hij ruim twee weken geblesseerd aan de kant stond. Ook Cody Gakpo is fit genoeg om te starten.

Opstelling PSV Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Max; Sangaré, Van Ginkel; Madueke, Götze, Gakpo; Zahavi.

Opstelling PEC Zwolle Lamprou; Pabia, Van Polen, Kersten, Paal; Strieder, Nakayama, Huiberts; Saymak, Redan, Adzic.

Madueke neemt de plaats in van Ritsu Doan, die met een knieblessure terugkeerde van de nationale ploeg van Japan en vermoedelijk de rest van de maand niet inzetbaar is.

Ook Gakpo komt terug van een blessure. De linksbuiten viel vorige week vrijdag met vermoedelijk een hersenschudding uit bij het Nederlands elftal in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Letland en was er daarom tegen Gibraltar niet meer bij.

Gakpo deed donderdag weer volledig mee met de groepstraining van PSV en daarom was het al de verwachting dat hij tegen PEC Zwolle zou kunnen starten. Ook de basisplaats van Madueke is geen verrassing. De Engelsman maakte woensdag in een oefenwedstrijd tegen TOP Oss weer zijn eerste speelminuten.

Waar trainer Roger Schmidt dit seizoen regelmatig verraste met zijn opstelling, doet hij dat tegen PEC Zwolle niet. Mario Götze staat in de rug van spits Eran Zahavi. Ibrahim Sangaré en Mark van Ginkel vormen het verdedigende blok op het middenveld.

PSV staat op de tweede plaats in de Eredivisie, met achttien punten uit acht duels. PEC Zwolle wacht met één schamel punt nog altijd op de eerste overwinning. De aftrap in Eindhoven is om 21.00 uur.