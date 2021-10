Internazionale heeft zaterdag de eerste nederlaag van het Serie A-seizoen geleden. De titelhouder verloor ondanks een voorsprong met 3-1 bij Lazio. Stefan de Vrij had een basisplaats, terwijl Denzel Dumfries inviel bij de ploeg uit Milaan.

Internazionale begon nog wel goed aan de wedstrijd in Rome. Ivan Perisic benutte na twaalf minuten een penalty na een overtreding van Elseid Hysaj.

Maar in de tweede helft ging het mis voor Inter. Lazio kwam in de 64e minuut langszij via een rake strafschop van Ciro Immobile (hands van Alessandro Bastoni). Felipe Anderson tekende tien minuten voor tijd voor de 2-1.

Via Sergej Milinkovic-Savic werd het in de extra tijd van de tweede helft ook nog 3-1 voor de thuisploeg. Dumfries viel vlak na de 1-1 van Lazio in bij Inter, maar kon een nederlaag niet voorkomen.

Vlak na het laatste fluitsignaal kreeg Luiz Felipe (foto) een uiterst opmerkelijke rode kaart. De Lazio-speler vierde de overwinning door zeer provocerend op de rug te springen van Joaquin Correa, die afgelopen zomer juist Lazio had verlaten voor een avontuur bij Inter. Die actie leverde Felipe rood op en zorgde ook nog voor een opstootje tussen Inter- en Lazio-spelers.

Inter blijft door de nederlaag de nummer drie in Italië. De achterstand op koploper Napoli is vier punten, maar de ploeg uit Napels heeft nog een duel tegoed. Lazio klimt naar de vijfde plaats.

