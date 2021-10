AC Milan heeft zaterdag in de Serie A met het nodige karakter de drie punten gepakt. 'I Rossoneri' draaide een 0-2-achterstand om en won met 3-2 van Hellas Verona. Internazionale leed bij Lazio juist de eerste competitienederlaag (3-1). Real Sociedad is door een zege op Real Mallorca koploper in Spanje, in Frankrijk won Peter Bosz met Olympique Lyon van AS Monaco: 2-0.

AC Milan leek lange tijd op weg naar de eerste nederlaag, maar wist die door een sterke slotfase toch te voorkomen. Hellas Verona nam door een goal van Gianluca Caprari en een benutte penalty van Antonin Barak brutaal een 0-2-voorsprong.

Ook na een klein uur spelen was dat nog de tussenstand, maar daarna kwam Milan op stoom. Olivier Giroud kopte de aansluitingstreffer binnen en in de 76e minuut zorgde Franck Kessie vanaf 11 meter voor de 2-2.

Een minuut na de gelijkmaker kwam de van een blessure herstelde Zlatan Ibrahimovic binnen de lijnen. Weer een minuut later werd het ook 3-2 voor Milan door een eigen doelpunt van Koray Günter. Door de zege is Milan in ieder geval voor even weer de koploper in Italië.

Luiz Felipe pakte een bizarre rode kaart. Luiz Felipe pakte een bizarre rode kaart. Foto: Getty Images

Inter is ongeslagen status kwijt

Internazionale, met Stefan de Vrij in de basis, begon nog wel goed aan de wedstrijd in Rome tegen Lazio. Ivan Perisic benutte na twaalf minuten een penalty na een overtreding van Elseid Hysaj.

Maar in de tweede helft ging het mis voor Inter. Lazio kwam in de 64e minuut langszij via een rake strafschop van Ciro Immobile (hands van Alessandro Bastoni). Felipe Anderson tekende tien minuten voor tijd voor de 2-1.

Via Sergej Milinkovic-Savic werd het in de extra tijd van de tweede helft ook nog 3-1 voor de thuisploeg. Denzel Dumfries viel vlak na de 1-1 van Lazio in bij Inter, maar kon een nederlaag niet voorkomen.

Vlak na het laatste fluitsignaal kreeg Luiz Felipe (foto) een uiterst opmerkelijke rode kaart. De Lazio-speler vierde de overwinning door zeer provocerend op de rug te springen van Joaquin Correa, die afgelopen zomer juist Lazio had verlaten voor een avontuur bij Inter. Die actie leverde Felipe rood op en zorgde ook nog voor een opstootje tussen Inter- en Lazio-spelers.

De overwinning werd door Real Sociedad uitbundig gevierd. De overwinning werd door Real Sociedad uitbundig gevierd. Foto: Getty Images

Real Sociedad koploper in Spanje na late zege

In Spanje gaat Real Sociedad voorlopig alleen aan kop. De Basken uit San Sebastián versloegen Real Mallorca met 1-0. Het winnende doelpunt van Julen Lobete viel pas in de laatste minuut.

Real Sociedad heeft na negen wedstrijden twintig punten. Dat zijn er drie meer dan Real Madrid en Atlético Madrid. De twee clubs uit Madrid komen dit weekend niet in actie. Ze hebben vrij gekregen van de Spaanse voetbalbond om zich voor te bereiden op de wedstrijden dinsdag in de Champions League.

Sociedad speelde de hele tweede helft met tien man. Aihen Muñoz had in blessuretijd van de eerste helft na een tackle zijn tweede gele kaart gekregen.

Olympique Lyon boekte een knappe zege op AS Monaco. Olympique Lyon boekte een knappe zege op AS Monaco. Foto: Pro Shots

Bosz vindt met Lyon weg omhoog

Het Olympique Lyon van trainer Bosz boekte in de Ligue 1 een belangrijke overwinning op AS Monaco: 2-0. De ploeg van de Nederlandse trainer klimt door de zege naar de vijfde plaats op de ranglijst.

De overwinning van Lyon kwam wel pas in het laatste gedeelde van de wedstrijd tot stand. Karl Toko Ekambi tekende een kwartier voor tijd vanaf de stip voor de openingstreffer en via Jason Denayer werd het in de laatste minuut ook nog 2-0.

Myron Boadu viel in de 71e minuut in bij AS Monaco. De Nederlandse spits, die nog niet wist te scoren in Franse dienst, kon zijn team ook in Lyon niet helpen met doelpunten.

