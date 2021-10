Jens Toornstra vond dat Feyenoord zaterdag thuis tegen RKC Waalwijk totaal onnodig twee punten had laten liggen. De Rotterdammers kwamen tegen de laagvlieger niet verder dan 2-2 en grepen zo voor het eerst dit seizoen naast de zege in De Kuip.

Toornstra zette Feyenoord in de 34e minuut met een geplaatst schot op voorsprong, maar daarna ging het mis met de thuisclub. Door goals van Jens Odgaard en Vurnon Anita stond het halverwege verrassend 1-2 voor RKC.

"Nadat we op 1-0 waren gekomen, speelden we een kwartier lang veel te gemakzuchtig", reageerde Toornstra bij ESPN. "We gaven niet de energie die we normaal gesproken wel brengen. Het was gewoon net niet vandaag."

Feyenoord kwam vroeg in de tweede helft dankzij Guus Til nog wel op gelijke hoogte, maar ondanks een overwicht bleef de winnende treffer uit. "We zetten ze wel onder druk, maar op de een of andere manier viel de bal telkens niet goed", baalde Toornstra.

"Omdat we de voorsprong zo makkelijk weg hadden gegeven, kostte het daarna allemaal veel meer kracht. En RKC stond gewoon goed georganiseerd en gaf weinig weg. Dan missen we misschien toch de creativiteit om de oplossing te vinden."

Arne Slot vond dat Feyenoord minder energiek was dan normaal. Arne Slot vond dat Feyenoord minder energiek was dan normaal. Foto: ANP

Slot: 'Het rendement lag bij ons lager dan bij RKC'

Arne Slot kon zich wel vinden in de lezing van Toornstra, al vond hij ook dat zijn ploeg veel pech had gehad. "We waren de hele wedstrijd veel beter", vond de trainer. "RKC heeft maar twee of drie keer op doel geschoten, maar scoort wel twee keer."

Voor zijn eigen ploeg had Slot veel meer kansen geteld. "Wij hebben denk ik wel 25 keer op doel geschoten, maar bij ons lag het rendement veel lager. En waar het ons de laatste weken dan nog wel lukte om de overwinning over de streep te trekken, gebeurde dat deze keer niet."

Slot vond dat hij zijn spelers wel het nodige kon verwijten. "We brachten veel minder energie dan normaal. Na de 1-0 gingen we echt even een versnelling naar beneden. Daarna werd het wel beter, maar je kan niet verwachten dat je het elke keer weer helemaal omdraait."