Erling Haaland was zaterdag bij zijn terugkeer direct weer goud waard voor Borussia Dortmund. De Noor scoorde tweemaal in de Bundesliga-wedstrijd tegen Mainz (3-1), maar is volgens coach Marco Rose nog niet helemaal fit. Dortmund speelt dinsdag tegen Ajax in de Champions League.

Haaland miste de laatste drie wedstrijden van Borussia Dortmund vanwege een bovenbeenblessure. De spits begon zaterdag tegen Mainz weer in de basis en speelde de hele wedstrijd mee.

"Erling wilde per se. Hij is nog niet 100 procent en ook nog niet pijnvrij", zei Rose tegen Duitse media over de basisplaats van Haaland, die nu op 49 doelpunten staat in 49 optredens in de Bundesliga.

"We hebben hem gemist", aldus Dortmund-captain Marco Reus, die zelf voor de openingstreffer zorgde tegen Mainz, tegen Sky. "Hij is zeer belangrijk voor ons, omdat hij altijd twee spelers aan zich bindt. En dan schiet hij nog twee keer raak. Dat is natuurlijk top."

Haaland is ook dit seizoen de grote man bij Dortmund. De 21-jarige aanvaller staat in de Bundesliga op negen doelpunten in de eerste acht competitiewedstrijden, waarvan hij er dus ook nog twee moest missen.

Ajax-Borussia Dortmund begint dinsdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA. Beide ploegen wisten hun eerste twee wedstrijden in groep C van de Champions League te winnen.