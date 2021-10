Feyenoord heeft zaterdag voor het eerst dit seizoen puntenverlies geleden in De Kuip. De Rotterdammers kwamen in eigen huis niet verder dan een 2-2-gelijkspel tegen RKC Waalwijk.

Feyenoord leidde in Rotterdam nog door een doelpunt van Jens Toornstra, maar RKC boog de score in een tijdsbestek van drie minuten om via Jens Odgaard en Vurnon Anita. Guus Til maakte er vlak voor rust nog 2-2 van, maar daar bleef het bij. In de slotminuut miste Lutsharel Geertruida nog een opgelegde kans op de 3-2.

De ploeg van trainer Arne Slot was tot dusver nog foutloos in De Kuip. De zeven voorgaande thuiswedstrijden dit seizoen werden allemaal gewonnen. In de Eredivisie gingen de Rotterdammers buitenshuis al twee keer onderuit, tegen Vitesse en FC Utrecht.

Feyenoord loopt door het puntenverlies tegen RKC schade op in de titelstrijd. De vijftienvoudig landskampioen had tot het duel met RKC slechts één verliespunt minder dan koploper Ajax, maar dat kunnen er na zaterdagavond vier worden. Ajax neemt het om 18.45 uur op tegen sc Heerenveen.

Bij Feyenoord maakte Reiss Nelson zijn debuut. De Engelsman, die tot het einde van het seizoen gehuurd wordt van Arsenal, kwam in de zestigste minuut binnen de lijnen en was direct gevaarlijk. Toch kon ook de vleugelaanvaller het derde puntenverlies van Feyenoord dit seizoen niet voorkomen.

RKC juicht na de 1-2 van Vurnon Anita, maar moest alsnog genoegen nemen met een punt. RKC juicht na de 1-2 van Vurnon Anita, maar moest alsnog genoegen nemen met een punt. Foto: Pro Shots

Feyenoord geeft voorsprong uit handen

Feyenoord kwam nog uitstekend uit de startblokken tegen RKC en kreeg na vijf minuten spelen een dot van een kans op de openingstreffer, maar Senesi kopte uit een hoekschop van Orkun Kökçü op de lat. Vervolgens miste ook basisdebutant Dessers twee grote mogelijkheden.

Na ruim een half uur spelen was het alsnog raak voor Feyenoord. Jurriën Gaari verspeelde de bal aan Toornstra en de aanvallende middenvelder schoot de bal bekeken langs RKC-doelman Etienne Vaessen: 1-0.

In een tijdsbestek van drie minuten boog RKC tot ieders verrassing de achterstand om in een voorsprong. Gernot Trauner leverde de bal in de 34e minuut zomaar in, waarna Odgaard de Oostenrijker voorbij snelde en de bal in de verre hoek legde. Bij de 1-2 zag Senesi de vrijstaande Anita volledig over het hoofd.

Reiss Nelson was na zijn invalbeurt direct de gevaarlijkste man bij Feyenoord. Reiss Nelson was na zijn invalbeurt direct de gevaarlijkste man bij Feyenoord. Foto: ANP

Debutant Nelson stuwt Feyenoord naar voren

Na rust leek Feyenoord een metamorfose te hebben ondergaan en dat resulteerde al vrij snel in de 2-2. Senesi verlengde in de 47e minuut met een fraaie omhaal een verre inworp van Bryan Linssen, waarna clubtopscorer Til van dichtbij zijn zevende doelpunt van het seizoen maakte.

RKC had niet veel later opnieuw op voorsprong kunnen komen. Michiel Kramer stormde in de 54e minuut op Justin Bijlow af, maar de doelman van Feyenoord kwam als winnaar uit de strijd en behoedde de Rotterdammers zo voor een nieuwe achterstand.

Na het inbrengen van Nelson was het eenrichtingsverkeer naar het doel van RKC, maar de winnende 3-2 viel wonderbaarlijk genoeg niet. Alireza Jahanbakhsh schoot de bal via de vingertoppen van Vaessen tegen de paal, Nelson zag zijn inzet gekeerd worden door Vaessen en Dessers mikte hoog over.

In de blessuretijd, die liefst negen minuten duurde, kreeg Feyenoord ook nog opgelegde kansen op de 3-2. Geertruida gleed de bal bijna binnen en in de rebound was Mark Diemers ook dichtbij, maar Vaessen stond tot twee keer toe zijn mannetje, waardoor Feyenoord voor de derde keer dit seizoen puntenverlies leed. Het uitvallen van de geblesseerde Til maakte de zorgen voor Slot nog groter.

Ontgoocheling bij de spelers van Feyenoord na de 2-2 tegen RKC. Ontgoocheling bij de spelers van Feyenoord na de 2-2 tegen RKC. Foto: ANP

