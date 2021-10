Davy Klaassen en Steven Berghuis beginnen zaterdag allebei in de basis bij Ajax in de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen (aftrap 18.45 uur). Klaassen was de afgelopen weken bankzitter bij de Amsterdammers vanwege de goede prestaties van Berghuis als aanvallende middenvelder.

Opstelling sc Heerenveen: Mous; Van Ewijk, Van Beek, Bakker, Kaib; Madsen, Halilovic, J. Veerman; Musaba, H. Veerman, Van der Heide.

Opstelling Ajax Pasveer; Mazraoui, Schuurs, Timber, Blind; Klaassen, Kudus, Gravenberch; Berghuis, Haller, Tadic.

Trainer Erik ten Hag kan in Friesland niet beschikken over rechtsbuiten Antony, die pas zaterdag terugkeerde van interlandverplichtingen met Brazilië en daarom niet inzetbaar is. Daardoor verhuist Berghuis naar de rechterflank en is er voor Klaassen weer een plek op het middenveld.

Klaassen staat echter niet op de plaats van Berghuis achter spits Sébastien Haller, maar op de plek van de eveneens afwezige Edson Álvarez. Mohammed Kudus is op papier de aanvallende middenvelder van Ajax. Voor de Ghanees is het zijn eerste basisplaats dit seizoen bij de Amsterdammers. Kudus miste de eerste weken van het seizoen door een enkelblessure.

Daarnaast maakt Perr Schuurs zijn opwachting in de basis van Ajax. De Limburger neemt in het hart van de defensie de plek in van Lisandro Martínez, die in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) nog op de bank zat bij Argentinië-Peru. Martínez zit wel op de bank bij Ajax.

Ook Tagliafico afwezig door interlandverplichtingen

Naast Álvarez en Antony kan Ajax tegen sc Heerenveen niet beschikken over de afwezige Nicolás Tagliafico (interlandverplichtingen) en de langdurig geblesseerden Maarten Stekelenburg en Sean Klaiber. André Onana zit nog altijd een dopingschorsing uit.

Ajax zal tegen sc Heerenveen willen revancheren voor de thuisnederlaag van twee weken geleden tegen FC Utrecht. Het was het eerste verlies van de ploeg van Ten Hag dit seizoen. De Amsterdammers behielden echter de koppositie in de Eredivisie, al is het verschil met nummer twee PSV nog maar één punt.

Sc Heerenveen-Ajax begint zaterdag om 18.45 uur. Het duel in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen staat onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie.