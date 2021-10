Borussia Dortmund heeft een goede generale beleefd voor de Champions League-wedstrijd van dinsdag tegen Ajax. Mede dankzij twee doelpunten van Erling Haaland, die zijn rentree maakte na een spierblessure, werd FSV Mainz in de Bundesliga met 3-1 verslagen. Bij Hertha BSC was Jurgen Ekkelenkamp belangrijk met een treffer tegen Eintracht Frankfurt.

Haaland benutte in de 54e minuut een penalty, die was toegekend na een handsbal. De Noor verdubbelde daarmee de voorsprong, nadat Marco Reus al in de derde minuut de score had geopend namens de thuisploeg.

Mainz, waar Jean-Paul Boëtius de hele wedstrijd meespeelde, bracht de spanning terug toen Jonathan Burkardt er drie minuten voor tijd 2-1 van maakte. Diep in blessuretijd bekroonde Haaland na een perfect uitgevoerde counter zijn rentree met nog een tweede doelpunt.

Haaland stond een kleine maand aan de kant vanwege een spierblessure aan zijn dijbeen. Daardoor miste hij vier wedstrijden van Borussia Dortmund (waarvan een in de Champions League) en twee WK-kwalificatieduels met Noorwegen.

Door de zege gaat Dortmund, waar Donyell Malen in de basis stond en in de 67e minuut werd gewisseld, voorlopig aan kop in de Bundesliga. De ploeg kan later dit weekend nog wel gepasseerd worden door Bayern München of Bayer Leverkusen, die twee punten minder hebben en zondag tegenover elkaar staan.

Dortmund en Ajax treffen elkaar dinsdag om 21.00 uur in de Johan Cruijff ArenA. Beide ploegen wisten hun eerste twee wedstrijden in groep C van de Champions League te winnen.

Donyell Malen deed ruim een uur mee tegen FSV Mainz.

Vrije val Wolfsburg, goal Becker voor Union

Ook Union Berlin tankte vertrouwen in aanloop naar een confrontatie met een Nederlandse club. De ploeg die het donderdag in de Conference League opneemt tegen Feyenoord versloeg VfL Wolfsburg met 2-0.

De tweede treffer van Union kwam op naam van Sheraldo Becker. De Surinaamse international, oud-speler van ADO Den Haag en PEC Zwolle, scoorde met een kopbal. Bij Wolfsburg speelde de door trainer Mark van Bommel gepasseerde Wout Weghorst alleen de laatste twintig minuten mee.

Van Bommel is met Wolfsburg na een goede competitiestart bezig aan een vrije val op de ranglijst. De ploeg leed al de derde nederlaag op rij (nadat de eerste vier wedstrijden werden gewonnen) en zakt weg naar de zesde plaats, vlak achter Union.

Jurgen Ekkelenkamp maakte zijn tweede doelpunt in het shirt van Hertha.

Ekkelenkamp belangrijk voor Hertha, Flekken blijft ongeslagen

Jurgen Ekkelenkamp had een belangrijk aandeel in de 1-2-zege van Hertha BSC op Eintracht Frankfurt. De oud-Ajacied schoot in de 63e minuut, twee minuten nadat hij was ingevallen, hard raak bij de tweede paal. Hij maakte zo zijn tweede doelpunt voor de Berlijnse club, die nu aansluiting vindt bij de middenmoot.

SC Freiburg blijft als enige ploeg in de Bundesliga ongeslagen. Met doelman Mark Flekken, afgelopen interlandperiode voor het eerst uitgenodigd voor Oranje, onder de lat eindigde de thuiswedstrijd tegen RB Leipzig in 1-1.

