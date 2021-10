Liverpool-manager Jürgen Klopp vindt Mohamed Salah momenteel de beste speler ter wereld. De Egyptenaar maakte zaterdag indruk met een fraaie dribbel en assist in de met 0-5 gewonnen wedstrijd tegen Watford.

"Kom op, wie is er beter dan hij?", vroeg Klopp zich na afloop af voor de camera van het Engelse BT Sport. "Er is altijd discussie over dit soort dingen. Wat Messi en Ronaldo hebben betekend voor het voetbal staat niet ter discussie. Op dit moment is niemand beter dan Salah."

"Het is niet sinds gisteren, hij is al een tijd in topvorm. Hij is jong genoeg om deze vorm door te trekken", vervolgde een uitzinnige Klopp. "Zijn prestaties vandaag waren geweldig. Zijn pass bij de eerste goal was geweldig en zijn goal was erg speciaal. Hij is van topniveau. We zien het allemaal."

Salah deed bij het openingsdoelpunt van Sadio Mané van zich spreken door de Senegalees met een pass met de buitenkant van zijn linkerschoen alleen voor de keeper te zetten.

Na rust greep de rechtsbuiten opnieuw de schijnwerpers op Vicarage Road door na een fraaie dribbel, waarbij hij drie verdedigers van Watford te kijk zette, de bal in de verre hoek te krullen voor de 0-4. Door een hattrick van Roberto Firmino werd het nog 0-5 in Watford.

"Na de interlandbreak is het moeilijk om het ritme te vinden, maar de spelers waren zo goed vandaag, terwijl ze maar één keer samen hadden getraind", aldus Klopp. "We hebben Watford niet in het spel laten komen. De doelpunten waren briljant. Er was een geweldige houding, energie en karakter."

