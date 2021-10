Feyenoord-RKC ·

De spelers komen het veld op in De Kuip in Rotterdam. Net als bij alle andere wedstrijden in de Eredivisie wordt deze speelronde aandacht gevraagd rondom de lhbtiq+-acceptatie. Dat is onder andere te zien aan de regenboogkleuren op de cornervlaggen en een speciale aanvoerdersband bij de captains.