Go Ahead-Heracles ·

85' Scheidsrechter Martens wordt voor een tweede keer door videoscheidsrechter Mulder naar de kant geroepen. En voor de tweede keer resulteert dat in een rode kaart voor Go Ahead Eagles. Dit keer is het invaller Lidberg die hard zijn elleboog in het gezicht plant van Kiomourtzoglou. Ook hij kan vroegtijdig gaan douchen. Go Ahead Eagles moet de voorsprong met negen man gaan verdedigen.